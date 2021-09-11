昨日是區議會宣誓首日，首批廿多名港島區議員在北角社區會堂進行宣誓，曾揚言「齊上齊落」的黑暴政客居然沒有「齊上齊落」，在筍工面前齊齊折腰，不但沒有急流勇退一起辭職，反而博大霧企圖蒙混過關，在萬惡的金錢面前堪稱醜態百出。

最醜陋首推灣仔區楊雪盈及南區彭卓棋，兩人皆涉「35+」違法初選案，即涉違反《港區國安法》，只是獲慈悲為懷的法官批准保釋而已。惟二人不以為意，為求保住每年407,400元薪金、各項津貼和豐厚的任滿酬金，居然厚住面皮宣誓效忠《基本法》和特區政府。不知負責監誓的民政事務局局長徐英偉怎麼想，若國安疑犯都合乎效忠條件，相信連漢奸黎都可自吹愛國了。可能作賊心虛，楊雪盈宣誓離開時被問到會否擔心被取消資格，木口木面拒絕回應，大概是說又死，不說又死。難道向手足承認自己缺水兼無義氣，不捨得丟掉高薪厚祿嗎？惟有身穿黑衣擺擺姿態，好讓自己跌落地揦番拃沙。

反倒是另一黑暴政客東區區議員蔡志強算是有點自知之明，是唯一一位缺席宣誓的受邀區議員，並在臉書揚言「絕不會參與有關區議員宣誓儀式」，自稱進入區議會目的是為了監察政府，並非效忠政權云云，擺出有骨氣狀，故政府亦遂其所願，徐英偉宣布蔡志強必須離任，不會獲安排重新宣誓。

說來實在可笑，這班黑暴小學雞就是如此縮骨，又要威又要戴頭盔，既要做妓女又要立貞節牌坊，明明貪錢又要扮到為民請命，吃相難看，令人作嘔。所謂不作死就不會死，香港本來好端端，他們大可一邊吃官餉一邊反政府，偏偏不自量力學人奪權變天，終於弄得今日灰頭土臉、官司纏身的下場。還是那句老話：抵死！