自反修例暴動起，起底暴力令不少市民產生恐懼和不安，不敢發表己見，更有很多年輕人因受到「8‧31太子站打死人」等虛假資訊的影響參加暴動，最終斷送前程。

《蘋果日報》雖已「收檔」，但網上虛假資訊仍然氾濫。香港的一項調查顯示，互聯網已取代電視成為最受市民信賴的新聞來源。惟網上平台亦被視為散播虛假資訊的主要渠道。根據另一項調查，本港約64%市民報稱曾於互聯網看到假新聞，而曾接觸假新聞的人士當中，逾半表示至少有時會在初時誤信該等資訊。

筆者所屬政黨早前委託香港民意調查中心，就市民是否支持立法打擊起底、虛假資訊及散播仇恨進行調查，結果顯示，逾半市民認為相關情況非常嚴重或嚴重，有逾半市民支持立法打擊起底、虛假資訊及散播仇恨。

不少海外司法管轄區近年來已採取不同措施遏止虛假資訊的散播，英國、美國、法國、德國、新加坡、南韓、俄羅斯等國家更已針對虛假資訊立法。香港是虛假資訊氾濫的受害者，政府單靠記者會或發新聞稿對假資訊進行澄清的對策過於被動及緩慢，無法有效阻止假資訊帶來的惡劣影響，希望特區政府盡快制訂《網上虛假資訊法》。

《網上虛假資訊法》應符合3個要求，包括符合《香港人權法》及《公民權利和政治權利國際公約》規定，立法對權利的限制必須基於保障國家安全及公共秩序、或公共衞生或風化；規管必須只限於錯誤事實陳述，而該陳述影響到國家安全或公共利益；以及設立上訴機制。

此外，現時《港區國安法》第29條提到，通過各種非法方式引發香港居民對中央政府或香港特區政府的憎恨，並可能造成嚴重後果，即屬犯罪，而《刑事罪行條例》第9條，亦打擊「煽動意圖」。惟鑑於2019年至今出現的散播仇恨主要針對公職人員及其家屬，建議修訂現有《刑事罪行條例》第9條，明確將煽動對公職人員及其家屬的憎恨、敵意或藐視等行為，列為違法行為並作出懲處。同時建議推廣資訊素養教育及宣傳；資助科研以更快及準確識別虛假資訊，及和業界制訂社交媒體業務守則等，多管齊下應對虛假資訊。