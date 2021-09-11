本欄日前提到內地嚴格限制未成年人參與網絡遊戲，指出若無足夠配套配合，未成年人多出來的時間，恐防會選擇「躺平」。差不多同一時間，內地亦嚴厲打擊企業「996」文化，西媒日前便有文章探討措施能否解決年輕人的「躺平」問題。

所謂「996」文化，即工時從朝9到晚9，每周工作6天。須知道現今年輕一代普遍認為人不應過度工作，應在工作與生活之間取得平衡，這種暗無天日的工作模式自然引發反響，不少人以躺平態度來消極應對，小部分人則轉以自主作息時間的斜槓族方式維生。問題是，中國正面對勞動力萎縮的挑戰，如何在打擊剝削工人與維持生產力之間取得平衡，才是大學問。

英國床褥製造商日前發表全球疲勞度調查，中國躋身十大疲勞國家之列，更以每年平均工作2,174小時，位列全球工時最長第三位，美國緊隨其後。這間接印證了央視一項調查：逾七成中國人日均休閒時間不超過3小時，當中更有8%的休閒時間為零。這些胼手胝足的勞工血淚故事，對全面建設小康社會、全面脫貧，決非好事。

尤其是血淚工時、生活成本居高不下，導致了八十後、九十後生育意願降低，中國高齡化將更趨嚴重。雖然生育率低乃全球多國皆在頭痛的問題，但美國可藉廣納移民暫緩問題的嚴重性，中國長期人口負增長，在大國角力中勢必吃虧。因此，有逢中必反KOL批評內地限玩網遊、規管工時、嚴限補習，「管得太細、太死了」，足見看不到調控育兒成本、讓民眾生活重回正軌的用意。

上述提到的英國調查指出，中國人平均日花約6小時上網，如何設立配套，讓民眾減少沉迷網絡世界、告別無所事事的躺平生活？這才是問題所在。