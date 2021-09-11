古人說：「民之難治，以其智多」，此話實在有道理。社會上從來是刁民眾多，機巧百出，使你防不勝防，也讓人大開眼界。我認識一位朋友，任教於北京頂級大學的附屬中學，他和同事們課餘的補習事業，大抵做得頂呱呱。

早前中央推行新政，嚴格規範補習行業，有些補習生便運用巧智，在新法例之中討便宜。他們在私人補習的課堂上偷偷錄音，留作罪證，待課程完結，試也考完，成功入讀心儀的學校了，便向有關部門舉報老師違規上課，要求退回全部學費。

在內地知名中學任教的朋友，跟我們分享這則消息，他表現得氣憤難平，甚至講出過頭話，說：「咱們把學費退回沒問題，但學生因補習幫助而考上的學校，是不是也該把學位退回，待下一年，憑自己本事再考一遍，所得的學位才能作準呢？」

內地實施的新規例，主要是嚴打牟利的補習學校，但三三兩兩的小組形式，或者單對單的私人補習是否也違規，中央尚未有明確而統一的指示。上述所講的學生，吃了便宜後去檢舉補習老師的做法，相關部門是否受理亦未可知，不過，肯定已經動搖了今後師生間的互信基礎。

中國有悠久的科舉傳統，重視考試的觀念深入國民骨髓，有考試就會有補習。所謂「上有政策，下有對策」，如果有一天，政府明令私補也是違法，不准營業，那如果我哥是高材生，找他替我補習難道不可以？要是我哥教得好，鄰居陳叔、張媽見到了，叫自己的孩子來旁聽可否？到孩子們的成績進步了，鄰居不直接付學費，逢年過節送來厚禮作酬，那又行不行？所以嘛，人心有七孔八竅，單靠法律是很難完全堵住的。