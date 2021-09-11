政府無能，又點樣執政為民呢？有道是心不知治亂之源者，不可令制法度。本報關心民瘼關心社會，呢，前日「正論」為特區把脈，初步理出四大積弊，全部切中肯綮，早聽東方話，十成做番三成，特區又豈會變成苦瓜炆鴨，苦過弟弟喎！

呢嘞！一個區議會已搞到亂象叢生，18區多達17區區議會由泛民主派主導，黃絲區議員向來不務正業，令議會亂過亂葬崗。咁又係噃！區議會原只有諮詢職能，本身冇實權；黑暴一役，攬炒派變本加厲，工作放一邊，甚至藉控制撥款阻礙民生工程推行，終日同政府對着幹，諮詢職能全失！

阿哥，一個香港電台年耗10億元公帑，食碗面反碗底，被指為養狼狗咬祠堂！而養479名區議員（未爆辭職潮時），單係人工你估嘢少咩？阿哥，僅每屆為區議員提供開設辦事處和結束辦事處開支償還款項已逾6,000萬元，開支不菲而是否物有所值呢？唔通又養隻暴龍出來毀生態？真係啞仔食雲吞，心裏有數！

嗱！本報「正論」指出，自中央落實國安大法後，港府再也不能胡混度日，明令要求區議員必須宣誓效忠，違誓者會被追討逾百萬元薪津。此舉令黃絲區議員雞飛狗跳，明知身有屎，唔走博乜喎！令到11區50個會議因人數不足無法召開，正副主席懸空，形同停擺。有見及此，「正論」分析，人們終於發現，即使區議會停擺，太陽還是照從東方升起，有沒有區議會都無分別。旨哉斯言！

本報遂建議，還原基本步，既然區議會失去諮詢功能，何不倣效回歸初期的「殺局」做法，將區議會廢除，合併由立法會負責，一來省掉區議會開支，二來尊貴議員多項實事兼顧，起碼不會被質疑單係做「橡皮圖章」，一舉兩得，何樂不為？