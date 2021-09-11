特區政府昨天開始，分四批為現任211名區議員舉行宣誓，這是撥亂反正的其中一個重要步驟及舉措。眾所周知，這一不正常的宣誓安排，緣於本屆區議會是在不正常的社會暴亂的情況下，特區政府不聽忠告、一意孤行舉行選舉的失敗產物，結果令黑暴及「港獨」勢力奪取約九成議席上台，全港區議會淪陷是嚴重政治失誤的結果。

5月通過的《公職人員宣誓條例》，區議員必須執行。政府透過宣誓篩走不符法例要求的區議員，絕對是天經地義的、合情合理合法的撥亂反正，回復區議會正常和健康運作的必由之路。

君不見2019年「11‧24」投票前一周的11月17日星期日，紅磡理工大學仍被黑暴佔據多日，成為暴徒截斷紅隧作進攻的橋頭堡，箭彈橫飛，烈燄沖天，焚毀防暴裝甲車；漆咸道和佐敦道等一帶成為黑暴與警隊巷戰的戰場，整個香港哀鴻遍地，萬馬齊瘖。佔領理大暴徒打開口牌，要求如期區選才撤退離開校園，而林鄭特首拒接納「選舉公平關注組」的改期選舉建議，但竟然接受前高官舊電池百人聯署和佔領理工大學暴徒的同一要求如期區選。結果令本來支持政府的市民也失望及氣餒，黑暴「港獨」勢力順利攻陷區議會。

君不見駐港京官也驚嘆「香港『黑暴』橫行，被破壞得面目全非的慘狀」、「暴徒大肆破壞港鐵、巴士、交通燈、機場等公共設施，在公共場合投擲燃燒瓶、汽油彈、肆意滋擾商場、打砸沿街商舖，圍毆虐打遊客行人，當街淋燒無辜市民，手持兇器暴力襲警，毫無底線，無惡不作」。

試問，剛從理大爬渠逃亡出來的黑暴，洗淨身上的糞漬也可當選區議員，能不整頓嗎？