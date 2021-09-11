新界有很多棕地被人違規經營廢料回收場，近日有環團發現最少有35個棕地工場涉違規作業，總面積逾20公頃，面積相當於一個維園。其中元朗厦村雞伯嶺路一帶，多個工場出現巨型垃圾山，夾雜大量五金廢料、電子垃圾等，每座垃圾山高5至8米，其中一個工場更堆放9座垃圾山。部分垃圾山涉違規發展及非法霸佔官地，距離最近民居僅68米，嚴重破壞環境生態，影響公眾衞生。

但是政府「扮盲」，縱容棕地非法作業，而垃圾山釋放的金屬粉塵，影響環境及居民健康。政府部門卻歎慢板。規劃署稱，雞伯嶺附近堆起「垃圾山」的4個地點，相關規劃許可已屆滿及被撤銷；另一雞伯嶺附近懷疑廢金屬存放場則涉「政府、機構或社區」地帶，城規會從未批准規劃申請；署方稱將跟進，如有足夠證據會採取執管行動。

地政總署表示，如發現非法佔用官地會採取土地管制行動；又稱雞伯嶺路附近部分土地屬洪水橋新發展區第一期工程範圍，涉及的私人土地已復歸政府，已通知業務經營者9月30日前遷出，限期屆滿後會清理土地展開工程。

環保署稱，已經向雞伯嶺路、厦村、流浮山及橫洲等6個儲存場地發出空氣污染消減通知，要求完整遮蓋儲存物料堆，避免塵埃沙礫飛散。

垃圾山屬進口鋁廢碎料，在港進行分揀、去油、拋光等程序再轉售外地，估計單以雞伯嶺路工場的垃圾山，鋁廢料達逾5.1萬噸，價值逾7.5億元。分揀後剩餘的大量垃圾如塑膠廢料、電路板等將運送至堆填區，對本港環境造成極大負擔。工場無上蓋過濾系統，當機械在垃圾山運作時，會揚起黃色氣體及金屬粉塵，附近泥土驗出重金屬。

根據《土地（雜項條文）條例》第4條，除非根據許可證、撥地契據或撥地備忘錄，否則不得佔用未批租土地。按照第6（4AA）條，任何人如犯佔用未批租土地，首次定罪，最高可處罰款50萬元及監禁6個月。若非法佔用情況在通知期屆滿後仍無間斷地存在，即屬持續的罪行，可就罪行每一日另處罰款最高5萬元。

根據《廢物處置條例》第16A條，如任何人在任何地方擺放廢物，或促使或准許廢物被擺放於任何地方，除非該人有合法權限或辯解，或有該地方的任何擁有人或合法佔用人的許可，否則該人即屬犯罪。首次定罪可處罰款20萬元及監禁6個月；第二次定罪或其後定罪，可處罰款50萬元及監禁6個月；如屬持續的罪行，每天另處罰款一萬元。

土地業權人必須遵守相關地契訂明的條款，呼籲市民留意租用的農地構築物是否違契或違法，避免日後當局取締該等構築物時，蒙受損失及負上法律責任。敦促政府嚴正執法及修復受污染棕地作公共用途。