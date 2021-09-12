世界視線：鬥爭凌駕一切　疫情覆水難收

在兩個多月前的美國國慶日上，美國總統拜登樂觀地稱即將擺脫新冠病毒，但他的說法顯然言之過早。兩個多月後，美國確診人數突破4,000萬大關，聯邦政府焦頭爛額。美國被引以為傲的政治制度羈絆，加上左右撕裂，抗疫苦無對策，拜登只好強行向聯邦政府職員及政府承包商員工「谷針」，更警告「艱難時期或持續一段時間」。

在去年疫情爆發初期，謀求爭取連任的前總統特朗普刻意淡化疫情，更無視警告連搞多場大型集會，之後把Covid-19稱作「中國病毒」，試圖將責任甩鍋北京；民主黨則藉機批評共和黨抗疫不力，但卻在其主政州份口惠而實不至，並沒有在實際抗疫上作為，其中時任紐約州州長科莫，曾被揭瞞報紐約養老院新冠死亡人數。

共和民主兩黨將選戰凌駕於抗疫之上的遺毒，更延伸至各州政府。在民主黨聯邦政府主政下，多個共和黨州份在抗疫乃至疫苗分配上各行其是，令全國抗疫步履蹣跚。在暑假結束、學生重返校園之際，共和黨佛羅里達州州長德桑蒂斯竟與疾控中心大唱反調，簽署行政命令禁止當地學校強制學生戴口罩，做法令國際社會嘩然。

黑人男子弗洛伊德遭白人警員跪殺一案，引起全美反種族歧視，甚至拜登都在不同場合，做出象徵反種族歧視的單膝跪。但現實總是殘酷，各種的形式主義似乎不能改變美國有色人種的命運。數據顯示，疫情以來美國有色人種在死亡率和失業率上均高於白人，但在疫苗接種率上卻遠低於白人。

聯邦與州的分裂，令拜登政府顯得羸弱不堪，只能任由疫情擴散和人民失去生命。面對世紀大疫，各國理應團結起來，共同展開抗疫工作。但黔驢技窮的山姆大叔只懂卸責，一直指控中國武漢實驗室洩漏新冠病毒，卻對外界要求到馬里蘭州德特里克堡生物實驗室展開調查，充耳不聞。

在不斷激化的黨爭、種族衝突及政治矛盾背景下，美國每日新增確診個案與去年同期相比，足足增加三倍、住院人數增加了約兩倍半，病歿人數增加了一倍。一場疫情，將美利堅合眾國身上的種種光環洗去，並將其偽善的醜陋面徹底暴露於世人眼前；一場疫情，亦恐怕是美國由盛轉衰的分水嶺。