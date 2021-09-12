功夫茶：毒瘤教協終收檔　須防玩變身禍港

天下無不散之筵席，看何文田「第一漢奸樓」，昔日大漢奸黎智英喺度大擺海鮮宴招呼泛民，共商搞搞震，依家落得人去樓空，走嘅走，拉嘅拉，漢奸黎今個中秋一個人喺赤柱食自己。反中亂港組織一個又一個散檔，又點少得官媒點名為禍港毒瘤嘅教協吖，終於通過解散喇！

觸動國安，唔想入赤柱，教協都變成「教怯」，為求「較腳」，盡快甩身，上月底急住舉行特別會員代表大會，降低解散門檻，尋日開會表決，最終動議由多過三分二在席會員支持，通過解散決議，都可算係意料中事。教協會長馮偉華話依家進入實際執行解散程序，會盡快處理資產，餘款會均分畀會員，仲有剩會捐畀合法教育慈善團體，仲話相當可惜同埋無奈，希望以後其他團體都可以幫教師出聲喎。喂呢位馮生姓馮啫，咪當自己真係老馮，人哋一定要幫你哋手，作為教師嘅工會，幫唔到會員不特止，仲走上政治不歸路，拉咗九萬幾個會員落水，人哋入會可能想買下文具有折扣㗎咋，點估到有朝一日會畀人拉㗎！

講真呢個組織涉及反中亂港，隨時有違反國安法之嫌，如果唔解散，相信身為會員嘅都會排住隊去退會，否則隨時落去坐花廳，新學年啲老師若果唔係移民，就係拉咗去坐監，校園唔夠老師，唔通堂堂都安排自修咩！又或者在監倉裏面開直播吖，實行遙距教學！背景都唔需要特別效果，一個鐵窗夠晒震撼，同埋唔使教任何嘢，淨係睇老師淪為階下囚，都已經有阻嚇性，千祈咪犯法，呢啲就係身教囉，不過係反面教材呢！

前日９月10日係內地嘅「教師節」，慶祝完就輪到香港教協解散，真係相映成趣，係香港教育界一個極大諷刺。特區政府都可以考慮整番個「香港教師節」，就用尋日911教協宣布解散日子啦，慶祝香港教師專業終於可以脫離教協48年魔掌、重光嘅日子，若果問點解同內地「教師節」不同日子？一國兩制吖嘛，有香港呢個放縱嘅土壤，先會培養到咁多黃師囉！

雖然教協「壽終正寢」 ，從此不能為禍人間，誤人子弟， 當局都要小心啲，漢奸走狗最叻就係借屍還魂，隨時換個名堂，變身捲土重來，又或者化整為零搞事，始終教育界仲係有唔少黃師埋伏。計功夫茶話齋，呢啲掛羊頭賣狗肉嘅工會，多一個不如少一個，唔好畀機會佢哋再聚埋一齊，野火燒不盡，春風吹又生，人地良師就話春風化雨，黃師就春風化膿變做毒瘤！