正論：天之驕子不吃香　攬炒害人終害己

大學生過去被視為天之驕子，考入香港大學更被視為光耀門楣的事，雖然隨着大學學額增加，大學生身份已不如從前吃香，但拿到大學入場券等於就業有保障仍是不少港人的傳統思想。奈何一場黑暴、一場疫情改寫一切，港大公布2020年本科畢業生就業率僅得七成半，為2017年以來最低。

港大學生發展及資源中心發布2020年本科畢業生就業數據，結果顯示，畢業生就業率為75.1%，比2019年下跌4.4%，繼續升學則有21.3%，比2019年上升3.7%。另外，去年6月只有46.9%畢業生取得第一份聘書，比2019年大跌9.6%，失業人士則有1%。畢業生的薪酬變化則不大，不計內外全科醫學士及牙醫學士，月薪中位數維持在2萬元左右，僅比2019年微升0.2%。

顯而易見，畢業生平均薪酬沒有明顯提升，但就業困難卻大大增加，不少畢業生不想畢業即失業，惟有繼續留在象牙塔內進修。而且別說去年難捱，到了今年初一樣沒有起色，前政務司司長張建宗當時便表示，15至24歲青年的失業人數高達3.55萬人，當中約一萬人是應屆畢業生，幾乎每3個失業青年便有一人是大學畢業生，寧不悲乎！

誠然，疫情肆虐，百業蕭條，不少公司都要裁員減薪，有的甚至倒閉，僱主根本無力大量聘請新人，這是時不我與的悲哀，但這是否年輕人就業難的唯一原因呢？經過黑暴一役，全世界都看見香港的大學生是如何「勇武」，整個特區淪為戰場，汽油彈橫飛，打砸燒不斷，多間大學更變成兵工廠和戰場。正常的僱主看在眼裏驚在心中，不敢對大學生招手絕對不足為奇。坊間甚至有傳聞甚囂塵上，指多間大型企業均下令未來兩三年不會聘請應屆畢業生。「攬炒」一語成讖，結果連自己的前途也葬送，可見大學生畢業即失業，某程度上乃係咎由自取。連本港最高學府的就業率都不堪入目，其他大學隨時只會更差，更遑論沒有「沙紙」的年輕人了。

值得注意的是，是次調查顯示選擇留港工作的非本地生比2019年大跌7.4%，而選擇到內地就業則上升5.2%。眾所周知，本地大學的非本地生以內地生為主，數字此消彼長，反映他們對香港不再趨之若鶩，寧願回國搵食，謀求更好發展。良禽擇木而棲，除了疫情因素，黑暴令香港變得不再安全，針對內地人的攻擊無日無之，內地生是否見過鬼怕黑，可思過半矣。

說來實在唏噓。過去香港是個兼容並蓄、歡迎八方人才的國際城市，然而黑暴一役，既嚇怕內地人才，外國企業亦減少派員駐港，加上疫情來襲，港府抗疫無能，通關無望，經濟一沉不起。反觀一河之隔的深圳發展一日千里，近日公布的前海方案更見中央對深圳的重視。香港一味沉迷政治鬥爭，自以為高人一等而不屑與內地融合，長此以往，別說本地大學生就業難，香港想不淪為內地一個平平無奇的二、三線城市恐怕更難！