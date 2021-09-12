神州縱橫：補習界最冷暑假　新學期校園雙加

今年7月，中央把教育「雙減」政策力度加大，全面壓減作業總量和時長，減輕學生過重作業負擔，同時又提升學校課後服務水平，全面規範校外培訓行為，補習機構本來暑假可以大賺補習班學費，現在倒過來血本無歸，迎來歷來最冷的暑假，不少都要倒閉，就算苦苦支撐，過得了夏季，也避不過「秋決」。

內地教育變成金融泡沫化，也是中央針對教育推出「雙減」政策的原因。就以分店成行成市的「華爾街英語」學習中心為例，新政策出台後旋即傳出破產消息，欠學費達12億元人民幣，媒體同時揭露大量學員原來是借錢預付全部學費，現在課又不上了，還要清還沉重貸款，就像買了爛尾樓又要供按揭一樣，有女白領月入僅5,000元，付了4萬多元讀一年課程，現在欠下大量卡數，控訴銀行輕易批款。據統計，該機構6,000多名學員，逾半是借銀行或網貸付學費，涉及金額4.8億元，當中涉及利益輸送也大有可能。

教育變成吸金，無論大人或小朋友都是獵物，補習費由家長來承擔，補習班是覷準家長望子成龍心態，多多錢也要付，年紀再小都有方法榨財，即使幼兒園也有斂財手段，例如公共視頻變成收費項目，家長需付費才能實時觀看孩子動態。教育產業化行得太快，出現的流弊愈積愈多，泡沫遲早爆破，長痛不如短痛，大力整頓是勢在必行。

「雙減」政策出台，街外冷清，校園熱鬧，把學習焦點統統回歸傳統校園。小學生不用在課堂外補習，大大減輕了負擔，功課壓力也因為校內加設服務而紓緩。家長又是歡喜又是憂慮，首先，因為學校會在放學後輔導功課，所以不用在家督促。相信不少人在排山倒海的功課量下，怕孩子承受不了，連睡覺時間也不夠，都忍不住出手半教半代做，但又怕老師知道，要用小學生的思路去完成作業，感嘆孩子的作業怎麼都寫不完。新學年學校施行了課後延時服務，由4時到6時，這樣便解決了作業輔導問題。當然亦有家長表示，以往孩子的同學大部分都在補習，現在不能在外補習，害怕孩子跟不上，被其他同學拋離，可見部分家長這邊廂鬆了口氣，另一邊廂又皺眉，心情非常矛盾。即使校方呼籲不要再報課外學科類培訓班，網上培訓例如英語口語班依然客路不絕。

新政策還是剛剛開始實行，學校、家長及學童三方面都需要時間適應。教育界形容，「雙減」政策帶來重大改變，校園需要「雙加強」，加強學校教育主陣地作用及加強校內教育質量。學生留在學校時間愈長，師長的影響力愈大，更加要以身作則，內地校園醜聞爆不絕，新政策管了校外培訓機構，對於校園監督亦需相應加強，改革之路從來都是遙遠漫長。