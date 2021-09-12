近日中央政府頒發的橫琴方案、前海方案代表着兩個不同的跨境合作模式，也反映出兩個不同發展方向。

橫琴方案是澳門與橫琴互相配合，實質是澳門向橫琴擴張，針對的是澳門土地細小，發展空間不足，用擴大空間來促進發展。但主要目的不是讓澳門原有的博彩為主的產業進一步擴展，而是在擴大澳門發展空間的過程裏誘使和迫使澳門產業多元化，擺脫對博彩業的依賴，逐步克服從回歸時接收葡萄牙時代的不合理產業結構，以及博彩業對澳門經濟、社會、政治帶來的扭曲。

中國社會主義特別行政區不可能長期維持為外資滲透的賭場特區，博彩業不能隨澳門擴大入侵橫琴，就連主題公園也不是澳門在橫琴發展的主方向。澳門要轉型創新科技產業和產業多元化並不是易事。資金、人才、技術、經驗都不足夠，但中央政府還是堅持澳門轉型，反映中央政府要求澳門角色與功能轉變。

與此同時，澳門與橫琴乃至珠海，珠三角的融合加快。兩地往來方便，除房屋、兩地車牌外，青茂口岸開通與新橫琴口岸一樣實行一次放行的通關模式，制度創新加應用新技術，平均過關僅需30秒。兩地的連接便是無縫，在分別居住與過關連接之間已成一體。

既堅持分，亦保證合，這是最佳一國兩制的一種表現。橫琴方面實行粵澳共商共建共有共享的新體制，更是一國兩制的創新試驗，發揮一國與兩制的分別優勢。至於在社會保障等方面的伸延與銜接也顯示兩制要連接而非排斥和簡單隔離。或許澳門未必如預期地成就這些政策目標，但敢於嘗試，正合中央提出發展新理念的要求，也是對澳門與廣東居民的向前發展的一大善政，並且對中國未來的發展（如台灣在統一之後），乃至世界發展可提供一重大體制試驗。

相對而言，前海方案還是走深圳一貫的老路。用中央政策優惠，把香港的體制移植，以成本競爭吸引香港原來的資源過來，目的還是分流、替代香港，此中沒有考慮怎樣幫助香港發揮一國兩制的優勢，只考慮深圳的政策紅利。且移植的主要是香港的離岸金融中心功能，也不認真地檢討香港離岸中心的開放對資本（內地和國際）有利，卻同時衝擊國家的金融體制、金融安全。且香港與深圳的融合不如澳門與橫琴的充滿創意和前瞻因素。