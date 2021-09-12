香港反中亂港勢力雖然已經被打得七零八落，無論是幕後黑手、大小頭目，還是衝鋒陷陣的暴徒，已經有不少被抓了起來，有些已判刑。這些人遍及反對派各個黨派、團體、工會、媒體、教育領域、法律界。

然而，整個清理工作還只是開始。以香港的複雜情況而論，特別是司法領域「保護傘」的問題遠未解決。他們中的一些人，包括重要人物或被放生或被輕判，不是沒有可能。與此同時，社會上還有大量反對派和各種類型的「組織」依然存在，大量參與暴亂之人逍遙法外。過去沒抓住他們，現在就更抓不了他們，證據難查也。

更重要的是，反對派的輿論工具和媒體，不少安然無恙，他們只是因為《蘋果日報》的覆亡而有所收斂。他們依然每日每時發表原有的政治立場文章，陰陽怪氣，或為反對派「遭受打壓」喊冤叫屈；或轉彎抹角誣衊中央平暴和《港區國安法》是集權專制，是摧毀「一國兩制」、民主自由法治；或又是悲情又是激勵為反對派東山再起打氣；或指桑罵槐，抓住一點，不及其餘、顛倒是非的繼續胡謅狡辯……當然，他們會在遣詞論述上極力避免觸犯國安法，但在政治意象上要達到效果。

凡此種種，說明反中亂港的軟實力受損有限，將繼續侵蝕香港的「世道人心」，繼續妖言惑眾，繼續用歪理邪說欺騙世人，繼續毒化香港的社會氛圍。如果對此聽之任之，「一國兩制」行穩致遠就是不可能的。不要忘記，回歸後香港之亂，就是從許多媒體顛倒黑白、混淆視聽開始的。《蘋果日報》乃是當年的窮兇極惡者，是當年這種政治文化土壤和軟實力的冒尖者、集大成者。

現在僅僅是剷除了一個《蘋果日報》是不夠的，必須改變媒體行業的土壤環境，必須讓某些媒體和他們過往的歷史相切割，在政治上做個明白人。