中美元首相隔7個月後再次通電話，與上次咄咄逼人不同，今次美方的語調顯然有所收斂，只是着重強調維持地區和平穩定，以及中美在共同議題上持續合作，確保兩國競爭不會滑向衝突。這說明甚麼？說明美方已意識到不能只是遏制和對抗，溝通和合作才有出路。

毫無疑問，拜登上台以來，對華政策可謂完全失敗。他延續特朗普的強硬路線，甚至猶有過之，企圖利用極限施壓迫使中方讓步，結果適得其反，中方愈鬥愈強，美方反而內外交困。如今拜登手上的籌碼已經不多，香港牌和新疆牌無以為繼，台灣牌也變不出甚麼新花樣，到頭來還是要承諾「無意改變一個中國政策」。在組團遏華方面，拜登更是屢屢碰壁，拉攏歐洲盟友遭受冷遇，收買東南亞國家無功而返，試問還有甚麼招數？

從副國務卿舍曼和氣候特使克里先後訪華，到拜登兩次主動致電習近平，在在顯示美方急於打破目前的僵局。反而中方一點也不着急，雙方能夠合作當然最好，不能合作也沒關係，只要做好自己的事情，其餘一切都不是問題。「任憑風吹浪打，勝似閒庭信步」，當今中國應該有這種信心和底氣。

最諷刺的是，拜登政府上台後反覆強調，「應該競爭時競爭，可以合作時合作，必要對抗時對抗」。這分明是一廂情願，一切從美方立場出發，中方豈能任其擺布？中國外長王毅已經把話挑明，美國不可能既要對抗和競爭，又要和北京合作。沒錯，要麼合作，要麼對抗，魚與熊掌不可兼得。其實明眼人都知道，美方壓根兒不想合作，只因實力和形勢都不允許繼續對抗，才不得不放低身段，中方對此洞若觀火，當然不會輕易上套，更不會跟隨其指揮棒起舞。