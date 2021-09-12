一場疫情，搞得全港打工仔雞毛鴨血。有些一早被裁員，失業至今；有些僥倖保住飯碗，又被大幅減薪；有些減薪之餘，又被迫接種疫苗，否則仍然難逃失業厄運。不能不令人嘆句：生為港人，何其不幸！

眾所周知，港府抗疫只剩谷針一途，伸手向政府拿了近300億元注資和補貼的國泰航空，當然要緊跟政府隊形，表明本月1日開始，所有國泰航班均由已完成接種疫苗的機組人員執勤；由10月1日起，所有進入香港機場禁區範圍工作的員工及外判服務供應商均須接種疫苗，當日起不再接受以檢測證明代替，並隨即炒了一批拒打疫苗又無醫生證明的員工。

本來，食得鹹魚抵得渴，要保住飯碗，打工仔只能任人魚肉，不服從被炒魷魚亦無可厚非。但好一個國泰航空，拿香港人的錢卻專門向無辜香港人開刀。繼本報踢爆國泰炒掉有醫生證明不宜接種疫苗的哺乳媽媽後，又有曾患癌的空姐向本報申訴同樣被炒！有些人認為，育兒不一定要餵人奶，餵奶粉一樣可以，對哺乳空姐被炒不予同情；但今次情況不同，當事人曾經患癌，本來已非常不幸，經歷痛苦治療終於康復，但醫生告知已切除甲狀腺令免疫力減弱，加上高血壓、高血脂，獲簽發不宜打針證明書，結果一樣被炒，合理嗎？

不難預料，這些被炒空姐肯定有冤無路訴，皆因整個政府都跟國泰一樣大行「谷針霸權」，懶理市民死活，就算向平機會、勞工處投訴，最後都是不了了之。結果在全城「機械式」瘋狂谷針下，連名牌私家醫院都發生極其離譜的失誤，當值護士竟用「二手空針」刺入接種疫苗人士的手臂，無感染傳染病都可算福大命大。

香江幸有東方為民喉舌，主持公道，否則暗無天日矣！