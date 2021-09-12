自從日本首相菅義偉宣布不競逐月底舉行的自民黨總裁選舉後，誰是日本第100任首相，成為政壇焦點，新任首相與中日關係的發展亦引發關注。

隨着行政改革擔當相河野太郎正式宣布參選，目前已明確宣布角逐總裁的自民黨政要，除在新書鼓吹組建「遏華同盟」的河野外，尚有將「對付中國」列為首要任務的前外相岸田文雄、曾多次放話要對抗中國的右翼鷹派前總務大臣高市早苗。

雖然二戰後，日本外交政策長期親美，新一任自民黨總裁也勢必延續親美抗中路線，但至少從菅義偉與其前任安倍晉三身上，不難看出雖同樣是親美，但不同人也有不同的處理方式。菅義偉在人權、台灣、南海等議題上對美國唯命是從，曾引發中國外交部發言人趙立堅批評日美「狼狽為奸」。相反安倍去年以健康理由辭任首相，外間卻評價在他任內8年，中日曾出現改善關係的轉捩點。

據日媒本月初公布的民調顯示，獲菅義偉表態支持的河野太郎以31.9%支持率領先，前防衞相石破茂緊隨其後，岸田文雄則獲18.8%民意支持。然而，日本有所謂「料亭政治」，各大政治派閥領袖往往在觥籌交錯間，完成許多政治密談。目前自民黨內7個派系，有6個未協調支持哪一位候選人，加上石破茂尚未宣布參選，選戰仍存變數。

以目前日本未能擺脫疫情，想藉着舉辦奧運來振興經濟的如意算盤又無法打響來看，第100任首相隨時只是走過場的短命相，替十年九相、一年一相再添一例而已。既然安倍經濟學曾令日本經濟有過一陣子起色，在政治世界裏，無事不可能，曾不止一次以健康理由退下來的安倍，在未來會否再一次復出？畢竟66歲在政治舞台中仍很年輕，三度出山也可說是應了安倍晉三「三支箭」。