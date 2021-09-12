中美兩大國正在鬧彆扭，不大想答理對方，不過，同樣住在地球村，彼此不談不談還得談，就且看誰先按捺不住，向另一方表現出和好姿態。事實證明，大好形勢是在中國一方。日前美國總統拜登終於主動低頭，向中國國家主席習近平伸出橄欖枝，請求越洋通話。

習主席允其所請，與拜登談了一個半小時，所談的內容如何已經不重要。在這場大國角力中，雙方的底蘊如何，誰處於上風，透過兩國領袖的行藏舉止，已是一盤盡洩，更多有求於人的，顯然是華盛頓一方。

兩國間的貿易戰，先動手加徵關稅的是美方，但一仗打下來，中國對美出口不跌反升，更有研究指出，山姆大叔對華加徵的稅款中，九成是轉嫁到美國廠商和消費者身上，只有一成是由中國生產商負擔。

早前，美利堅從阿富汗撤軍，更是狼狽得猶如喪家之犬，素來親中抗美的塔利班政權，昂然入主首都，還要選擇在9月11日，美國遭受恐怖襲擊的紀念日中宣布就職。這明擺着是賞了華府一記耳光，而拜登總統卻是無可如何，只能啞忍。

更嚴重的問題，是在新冠肺炎疫情下，美國的感染人數長處高位，位列全球第一。拜登取代特朗普之後，一度自鳴得意，聲稱在他管治下，疫情已漸次受控。豈料言猶在耳，疫情便迅即復熾，如今拜登上任後累積的感染者數目，已超過特朗普時期。相對之下，其他人口大國，例如中國的新染疫者便經常處於清零狀態，就連印度、巴西，當地的疫情也能受控，偏生號稱世界第一強國的美利堅，卻是斯人獨憔悴，今日的拜登內外交困，苦無出路，惟有先向中國示好，再徐圖後算。