中國國家主席習近平日前應約與美國總統拜登通電話，據悉雙方就兩國利益交疊嘅領域進行深入、廣泛嘅戰略性溝通和交流，並同意持續進行公開和坦誠嘅對話。拜登重申兩國有責任避免因競爭演變成衝突。

習近平則引用古詩「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」，指中美自1971年雙邊關係「破冰」以來，給各國帶來實實在在嘅好處。習近平強調，中美關係並非「是否搞好」嘅選擇題，而是「如何搞好」嘅必答題。老朽認為，美國若能放下高傲心態，不一味以為「老子天下第一」，唔好係俄羅斯總統普京眼中嘅「麻煩製造者」，咁即使「山重水複疑無路」，前面未必「柳暗花明又一村」，依然可以「行到水窮處，坐看雲起時」，自得悠閒，也是一種生活情趣。那感覺，比起用無人機炸到人家生靈塗炭，甚且傷及無辜百姓，畢竟有很大不同吧？

事實上，那邊廂中美7個月來首次通電話，表面上係要推動中美關係重回正軌！然而，這邊廂，日媒引述消息報道，指日本、美國丶澳洲和印度四國就本月24日喺美國首都華盛頓，舉行「四方安全對話」。此次會議嘅目的係加強四國團結，應對中國崛起。俗語說，入山不怕傷人虎，只怕人情兩面刀！人心果然叵測！

中美兩國元首這頭通電話，笑着如何避免競爭防衝突，可是那頭老美已磨刀霍霍，商討合作如何應對中國，教人情何以堪？尤其日本，即將卸任首相嘅菅義偉，仍急於本月下旬赴美急告美方，即使喺下任首相領導下，日美同盟也將強化。換言之，日本已向美投誠，下任無論是否對中國立場強硬嘅河野太郎當新日揆，即使阿貓阿狗當首相，對中國嘅態度不會軟下來只會更硬，美國大可放心！