聰穎過人的楊修識破曹操「雞肋」的行軍暗號：「食之無味，棄之可惜。」倘若借用「雞肋」描述今日的區議會作用的話，則連「雞肋」也不如了。「雞肋」還有「棄之可惜」的一點可惜，可本屆區議會若棄之，則一點可惜也沒有，反而對全港市民而言、對庫房而言，則可能是肥美嫩滑的「雞髀」，因可極大節約公帑，為甚麼這樣說呢？道理有三。

其一是本屆區議會已名存實亡，本屆區議會全額479個議席，反中亂港及「港獨」勢力靠2019年反政府暴亂上台的約有388人，宣誓前已辭職的有260人，另有8人因觸犯刑事罪行被監禁或服刑中，餘下百多人，最終能符合法例要求的人究竟還有多少？實屬未知之數。從上述區議員的人數看，本屆區議會的作用氣數已盡，俗語說得好：「醫番嘥藥費」。

其二是本屆區議會在未出現過半數出缺（即268人）的情況前，除離島區議會外的17個區議會，已完全變成「港獨」黑暴主宰的黑議會，所作所為完全背離區議會條例，挑戰《港區國安法》和《基本法》、違反香港法律、搞悼念暴徒、追究「警暴」、反對《港區國安法》聯署、發動和參加「35+」攬炒偷步初選及違法投票活動、違反防疫衞生安全的法例，罄竹難書，並濫用職權，用拒撥款手段，打壓愛國愛港社團正常的文化、康樂、民生福利的社區活動。

其三是新組成的各區防火委員會、撲滅罪行委員會、分區委員會等已實質上替代了原有區議會的諮詢意見、溝通橋樑和服務民生的大部分功能，還選舉產生選委會委員，何不正式結束本屆區議會，把公帑轉撥上述3會運用，直接服務市民。

棄雞肋、做雞髀、食雞髀，眾望所歸也！