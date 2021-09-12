中央日前公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，讓前海合作區總面積由不足15平方公里，擴大面積至原有8倍即120.5平方公里，當中都是深圳市西海岸的黃金地段，包括南山區、蛇口、機場區域和會展新城區，看來中央下了很大決心加大深圳的對外開放程度，這實在對香港有甚麼啟示呢？

從戰略角度，深圳市從建立經濟特區以來，都是全國對外開放的前沿。當年的構想是由於地緣上靠近香港，透過香港這個國際金融貿易中心來個近水樓台，引進資金、人才、技術和概念。當年政界熱心人士成立「促進現代化專業人士協會」，還向深圳市政府分享了城市規劃、土地使用制度的國際經驗。上世紀80、90年代又有不少港人北上深圳開店設廠，發展個人事業，蔚然成風。藉着天時地利人和，深圳市過去40年發展，已蛻變成為全球首屈一指的創新科技中心，與北京、上海、廣州齊名。

除了政治制度外，在某程度上，深圳的發展方向是逐步貼近香港模式的，而香港的最大特色是國際化和高度開放的經濟體。然而，今天深圳的經濟總量已超越香港，深圳因而需要進一步增強其對外開放程度，強化其國際城市的地位，而前海合作區是特區中的特區，經過數年試驗後，中央決定將其面積大幅擴大，把原有的已發展地段納入其中，就是要進一步落實深圳加快國際化這個戰略目標，推動在交通、通訊、資訊、支付等領域與港澳標準和規則銜接，放寬外匯管理擴大金融業對外開放等。

今天，香港與深圳的關係已不是大哥與小弟，香港與深圳實現優勢互補的關鍵就是「融合」，而融合需要平台和土地，讓兩地的人才、資金和技術無障礙合作，減少制度上的限制，以達致雙城合作最大的效益。對於每個渴望有更大發展舞台的香港人而言，前海合作區就是一個極佳的北上發展踏腳石。最明顯的便利優勢包括利用深圳特區的立法權，借鑑普通法對接國際，香港的法律、會計專業能有區內有限度執業；對香港的投資者而言，發展區內亦有商務租金優惠，還可提供人才公寓配套。

前海擴容方案不止是合作區本體的土地和硬件設施的擴充，而是以因應深圳本身發展空間不足而急需加快推動城市治理體系和治理能力現代化，讓深圳這個大灣區重要引擎，正在加速追趕着香港接軌，起了促進雙向開放的重要作用。筆者建議興建接駁前海至新界西區的區域鐵路，接駁即將興建的洪水橋站，並實施一地兩檢，以實現港深同城效應，做到真正的一小時生活圈。甚至在前海區內，由香港特區政府出資興建港式課程的中、小學，以便利香港家庭的需要。

40年前，香港是深圳的近水樓台；40年後，深圳前海合作區是香港融入國家發展的近水樓台。