拜登與習近平通話中，強調「一個中國」的原則。可是轉過頭來，台灣在美國的辦事處便要改名，而美國亦似贊同。美國也在中國周邊進行軍事演習，美軍艦隻逼近中國領海，又與澳、印、日合謀對付中國。拜登的表演不過是明欺中國，所謂堅持一個中國原則，也是隨他解釋，不理會中美這麼多年達成的共識。根本上美國還是要逼壓中國，只是實力不足，便用言語欺騙，不敢公開與中國對抗，用心口不一的騙術來哄騙中國，中國會容易受騙嗎？

對付美國這一套，不能韜光養晦，視而不見，而是要像近一段時間那樣針鋒相對。美國不敢公開對付中國，是它力有不逮，中國更不應讓步與忍讓，讓它取巧，反而是利用美國勢弱的機會來進行反制。

美國要用台灣來牽制北京，北京便要對台壓迫，軍艦繞台或逼近，更可在台海實彈演習，把部分空域劃為軍演禁飛區。北京不但要公開譴責台灣民進黨政權，更要有嚴厲的政策懲罰民進黨政權，包括它治下的台灣市縣；宣傳方面更可細列武力統一台灣的途徑，對台的打擊和在周邊國家特別是東南亞，排斥台灣現有政權。反制美國則是與俄羅斯共同軍事演習，從南千島群島起，向南伸延至日本海、日本島嶼的海峽，逼近琉球群島與關島的美軍基地；美軍機艦接近則一一驅逐，強勢示警。此外，在南海繼續吹沙填島，進行軍事與海事的同等部署，用海上民兵、漁民騷擾美國及其聯盟的入侵南海，步步緊迫，不惜動武。更進一步可與俄羅斯、白羅斯乃至古巴、委內瑞拉等，進行機艦的聯合操練，逼近美國自由航行。

中國的表現是不為拜登的空言所騙，堅持積極部署反制和反攻的準備。當然，中國還要守衞香港的金融市場，防範美國金融突襲，防範的機制與制度加緊建設，不要受國內外金融資本利益所阻撓，尤其是對香港更要嚴密防範英、美已有滲透的勢力。美國既不仁，中國為何要對豺狼退讓，犧牲國家人民的利益？金融大撤退是一大利器，也是對付美國金融攻擊的防範手段。這就牽連香港對美國可能金融攻擊和制裁的應對機制之建設。

中美之爭是全方位的世紀之爭，美國勢弱卻應不是甘心對中國退讓，反而明裏暗裏諸多操作，笑裏藏刀。中國要步步為營，把國內外防線建好，準備面對未來大攤牌的大戰，以戰止戰。