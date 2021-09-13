香江反中亂港勢力利用反修例暴亂的巨大能量和聲勢，在前年的區議會選舉中順利「全面奪權」，18個區議會主導了17個，「獅子山下一片黃」，香港「顏色革命」初戰大捷。這個結果，正是英夷當年撤退部署擬把「香港的權力移交給本地人」所要的，為此早在中英談判香港前途時，港英政府就制訂了《政改白皮書》，擴大區議會的作用，培養「社區領袖」，通過普選而成為「治港人才」，完成「將權力植根於本地人」。

不過，因為當年香港交還給中國的過渡期只有13年，「時間緊迫」，英國只能在立法局選舉上「單兵突進」、「大刀闊斧」，力圖在97前完成立法局普選，然而此謀劃沒有成功。香港《基本法》規定，立法會的普選只能在97回歸後「循序漸進」的實現。

這段過程中，區議會的選舉搭上順風車。它從早期的地區事務諮詢機構到逐步獲得了某些財政撥款權，到區議會議員由一人一票選舉產生，政治上為立法會選舉發揮「樁腳」作用和培養人才，由此而政治化，成了政治角力場，反對派將區議會選舉和立法會選舉連成一氣。這個時候，區議會議員又成了「行政長官選舉委員會」的界別成員，反對派的魔爪伸向特首選舉，直搗「黃龍」。

於是，區議會不務正業撈過界。政治化下，反對派「為反而反」，還有甚麼「諮詢」價值？地區建設事項的財政撥款也被反對派議員「攬炒」而癱瘓。多年來，人們實在看不出區議會對地區事務的改善有多少作用，倒是年年狂花巨額公帑，浪費納稅人的錢。

現在反修例暴亂背景下產生的區議會，在《港區國安法》實施後，必須宣誓擁護《基本法》、效忠香港特區，並開出「負面清單」，結果479人的區議會議員，260人辭職，令多個區議會「停擺」，白支公帑。此情此景，加上區議會的一貫表現，「殺會」之聲四起，大得民心也。