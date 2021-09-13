忘記歷史意味着背叛。耗資60億元人民幣打造的大連日本風情街「盛唐‧小京都」，開業9天就在網民的討伐聲中停業，這無異於摑了精日分子們一巴。大連是甚麼地方？大連是深受日本殖民侵略苦難的地方，甲午戰爭期間日軍在此製造「旅順慘案」，屠殺兩萬多名中國軍民，如今有人偏偏選擇此地打造日本風情街，這不是在中國人傷口撒鹽嗎？

最荒謬的是，這條風情街標榜盛唐文化，販賣的卻是日本風情，可謂九唔搭八。日本文化其實就是源自盛唐文化，既然大連要宣揚盛唐文化，應該打造大唐街道才對，為何反而翻版京都街道？

有人說，「盛唐‧小京都」只是文化旅遊項目，不必上綱上線扯到國家民族大義。實際上，正是這種以文化旅遊為包裝的東西，對中國人的迷惑性最大，危害性最強。多年前黑龍江方正縣當局為了宣揚所謂中日友好，竟然為日本「滿洲開拓團」樹碑立傳，間接為侵華日軍歌功頌德，引起國人強烈譴責，才不得不拆除紀念碑。同樣匪夷所思的是，內地男星張哲瀚早前被爆參拜供奉日本戰犯的靖國神社，還晒過日本軍旗照片，他事後辯稱自己歷史知識欠缺。試想想，身為中國人竟然欠缺相關歷史知識，這不是很可怕嗎？

許多中國人好了傷疤忘了疼，不僅提倡對歷史「寬容和包容」，而且以各種理由替日本侵略者塗脂抹粉，香港有黃師甚至將日本侵華形容為「利多於弊」。這些言行其實都是對歷史和民族的背叛，而不僅僅是哈日和精日。近年國家提倡「勿忘國恥、珍愛和平」，並將每年12月13日定為南京大屠殺死難者國家公祭日，就是為了提醒中國人牢記歷史。牢記歷史不是要記仇尋仇，而是告誡國人自尊自強。