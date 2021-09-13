香港抗疫一年多，儘管本地病例基本清零，但是外來輸入個案仍然欲斷難斷，以致內地一直無信心和香港通關。港府一味怪罪市民的疫苗接種率低，特別是長者只有約三成人口接種疫苗，成為高官和專家眼中難以建立免疫屏障的罪人。然而，有罪真是長者嗎？通關無望真是只因疫苗接種率低嗎？港府抗疫漏洞百出，除了應自我檢討，更要看一看司法如何拖後腿。

本欄上月曾撰文「如此判刑 如何防疫」，質疑上訴庭對違反強制檢疫令的外籍機師從輕發落，不惜推翻裁判法院將被告判監10日的決定，改判罰款1.5萬元，也要維護外籍機師的前途，導致禁令如同虛設。結果話口未完，更無厘頭的判決又再出現。

首宗個案涉及一名24歲女子，她早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於今年3月11日離開其檢疫地點並被發現脫下手環，被判即時監禁10日。第二宗個案涉及一名43歲男子，同樣在檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於今年5月2日離開其檢疫地點，被判處監禁兩個月，緩刑12個月。

兩宗個案性質沒有甚麼不同，觸犯的條例亦沒有分別，但判刑卻截然不同，一個要即時入獄，另一個免受牢獄之災，這顯然是視乎法官的觀點甚至心情而定，也視乎被告彩數而定。問題是，如此判刑對防疫有甚麼好處？不是拖政府後腿又是甚麼？如此簡單的禁令，罰則卻任由法官自行演繹，實在又奇怪又不公平，為何不劃一即時監禁？何況這些犯禁之人並無非要外出不可的理由，既非趕見親人最後一面，又不是不出門會死，緩刑何異於鼓勵其他人繼續犯禁？