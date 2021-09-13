過去周末連續兩天忙於街站，就是為「落實愛國者治港」和「推動良政善治」做推廣運動。為了吸引途人接上手上的單張，筆者學以前街頭賣藥的，來一招「慢打鑼」，講解單張的內容，果然奏效。

甚麼是愛國者治港？筆者指出愛國者正如《基本法》序言所言，「支持香港主權回歸祖國和領土完整的；治港的目標就是保持繁榮穩定」。如何落實？所有公職人員都要宣誓效忠特區和擁護《基本法》。為政者以市民福祉為依歸，公心正律，全力以赴便是推動良政善治的基本要求！

改革開放40多年來，從「六五」計劃到「十三五」規劃，都是圍繞着小康這一目標而奮鬥的，第一個百年在2021年實現了中國人脫貧。因此，「十四五」規劃是面向另一個百年2049年奮鬥目標的基本定位，打造和構建以國內大循環為主體、國內國際為雙循環相互促進的新發展格局。

十九大對實現另一個百年奮鬥目標作出戰略安排，提出到本世紀中葉把祖國按憲法建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。因此，「十四五」規劃是面向另一個百年奮鬥目標的基本定位，非常重要，特區是不可缺席，必須與國家一道，參與這個歷史性時刻，由小康跨越到社會主義現代化強國。

成功的結果在乎於良好的計劃、大膽的嘗試和堅定的執行。回顧改革開放一直秉承總設計師鄧小平的「摸着石頭過河」主導創新精神。由1978年到2008年，中國完成了本身的工業革命，繼而全面提升服務產業，在香港推出人民幣離岸結算中心和點心債券，開拓和奠定了人民幣國際化的基礎。從2009年開始，中央建立前海金融服務中心，是深圳特區中的特區，上海、橫琴、南沙等自貿區，跟着海南島成為全世界最大的自貿區。這些地區的發展都有一個共同點，那就是政策剛剛落實，紙上的墨水還沒乾，發展就已如火如荼地開啟起來，的確很有前瞻性和魄力。

2015年中國提出「一帶一路」倡議時，很多專家都表示懷疑，但截至今年1月30日，中國已與171個國家和國際組織，簽署了205份共建「一帶一路」合作文件。連拜登政府都說要推出自己的「一帶一路」。

香港需要認清國家規劃要求，融入國家發展大局，不斷提升香港競爭優勢，完成國家所託的任務。而愛國者治港就是要確保香港不會缺席參與這個歷史性任務！