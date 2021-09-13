香港大學日前公布就業數據，去年畢業生就業率僅75.1%，創10年新低。至於早前已公布畢業生就業數據的香港科技大學及香港理工大學，數字均較前年下降，科大畢業生找到全職工作的更只有68.1%，情況跌至自2015年以來最差。

香港的代溝問題有多嚴重？從社會上有不少人將大學生就業數字解讀成「偏低」，可見一斑。怪不得近日兩間電視台不約而同有節目以爺孫兩代人缺乏理解為題，成立「代溝關注組」了。港官們，各間大學的校長、大學生的家長們，究竟知不知道時下年輕一代在想甚麼？難道以為他們篤信的會是許冠傑唱的「唔去奮鬥，你咪望有酬勞」那一套？他們愛聽的其實是《邊一個發明了返工》，因為他們的心聲正是「我要給佢米田共」。

時下年輕一代絕非愛因斯坦筆下的勤勞中國人，2018年曾有調查訪問大學生對自我身份及其他大學生的評價，結果大學生對自我形象的負面形容詞包括：頹廢、疲累、迷惘、摺；對其他大學生的形容詞則是衝動、hea。有曾任教港大、中大的學者指這一代大學生比不上他們中學階段的自己，「我們的大學生似乎每天在退步」。

有指前年一場黑暴，令不少機構拒絕聘請本地大學生。然而早在2016年，已有文章探討大學生形象插水，認為發生大學生禁錮校委事件，加深了大學生是暴民的形象。但正如「911」發生後，美國曾將新疆維吾爾族武裝分子組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動」列入國際恐怖組織名單，不少研究新疆的美國學者表示反對，認為該組織中的一些成員是恐怖主義者，但並非整個組織都是。就算有大學生參與黑暴，也不代表全體大學生都是暴徒，正如他們所言，始終仍有不少是頹、hea、摺的。