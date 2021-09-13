一般人會將美國政府的對華態度，跟白宮主人拜登的對華態度畫上等號，事實上兩者未必相同。毛澤東對國家的掌控能力，大抵比拜登強十倍，但共產中國也不是老毛一人說了算，到文化大革命後期，他甚至已失去了對全國局面的操控力。同樣道理，雖然美國朝野對華強硬，卻不代表拜登也是抱同一心思。

不單止在美國，近年全世界不少地區都掀起非理性的反華浪潮，美利堅是始作俑者。拜登入主白宮之後，他即使有心對華修好，也不可能做得太明顯，只能在細微處默默用功，只有明白的人，才能心領神會。今年之內，拜登曾兩度與中國國家主席習近平通話，兩次都是華盛頓主動邀約的，這是白宮主人向中方示好的第一個信號。二月份的習拜會談中，拜登承諾不再公開批評北京在香港、新疆等地的人權問題。他大抵上也能信守諾言，過去半年，香港「黃絲」陣營給一窩端，幾乎日日都有相關新聞，白宮主人卻不置一詞，此舉可視為他向華釋出善意的第二個信號。

近日，習拜二人再次通話，今趟拜登接近隻字不提人權事務，更強調美國會堅持奉行一個中國政策，這算是拜登對中國發出的第三個示好信號。

美國上屆總統特朗普任內，曾經極力抹黑中國，說新冠肺炎病毒是來自武漢實驗室，由是進一步刺激起西方世界的仇華心態。拜登繼任後，早前突然下令中央情報局徹查病毒源頭，並且限時3個月完成。一般人以為此舉代表拜登反華，已到了歇斯底里的地步。但也有評論指出，拜登一開始就知道中情局不可能證實新冠病毒是源自武漢，他堅持要查，其實是想透過中情局之手還中國清白。細心想來，這種說法亦不無道理。