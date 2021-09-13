魯迅在五四運動期間問：我們現在怎樣做父親？老朽在新冠疫情持續下問：當今的大學畢業生怎樣找工作？魯迅的《我們現在怎樣做父親》是他1919年11月1日發表於《新青年》嘅文章，其實係想研究怎樣改革家庭，皆因當時中國父權很重，是以魯迅想對從來認為神聖不可侵犯嘅父子問題，發表一點意見。

魯迅的「大哉問」牽涉太多道德倫理，根深柢固嘅封建思想，不好講。老朽則想到當今大學生搵工嘅問題，比較現實。港大最新公布嘅就業數據顯示，去年畢業生就業率創10年新低，僅得75.1%，換言之，約有25%畢業生無法成功就業，很多人轉而繼續進修。能夠繼續進修梗係幸福，皆因天下第一等好事無過於讀書，之不過，家庭環境不怎麼寬鬆的，大學畢業，點都要學會自立，搵份工幫補吓生計。

調查指出，疫情持續，經濟復甦緩慢，一工難求下，即使港大畢業嘅天之驕子，亦難免畢業即失業；即使成功就業，薪酬亦要下調，好似有半數畢業生投身嘅工商界，去年嘅平均薪酬便較前年減少咗3.6%。有資深人力資源顧問指出，這批畢業生離校時恰遇疫情高峰，不少企業停止招聘。僧多粥少，難怪有畢業生情願減薪近三成競逐新職位，呢啲叫做變通，沒有甚麼比有飯吃不捱餓更重要，何況沒有工作經驗嘅畢業生亦缺乏競爭力。

當然，黑暴一役，令人關注多間大學淪為兵工廠和戰場，大學生驟變「勇武戰士」，睇在僱主眼裏，阿哥，我哋做正當生意，唔係開火藥庫，試問點夠膽請佢哋呢？傳聞有多間大企業講到明未來兩、三年都唔會聘請應屆畢業生。要重建僱主對本港大學生嘅信心，大學真的要係研究高深學問嘅地方！各大校長都有責，唔該多努力！