9月10日民政事務局舉行第一場區議員宣誓儀式，原定25名港島區區議員宣誓，東區的蔡志強不出席即被DQ，7名區議員在宣誓後被當局發信要求提供額外如信中所列的必須回答資料，其餘17名未被進一步要求補充資料，初步可能已列入符合宣誓要求。

當日的宣誓過程安排尚算順利，當局稍後再交代餘下3批的宣誓時間及地點安排，但要完整和準確地貫徹實施《宣誓及聲明條例》，還需嚴肅和認真處理3個問題。對此，民政事務局責無旁貸，倘有困難，應尋求相關部門協助。

其一，要補資料的議員中，包括已被執法部門刑事檢控與反政府動亂和「35+」攬炒涉嫌違反國安法有關的議員，雖未完成訴訟程序及被定罪，但仍被邀請宣誓，令人覺得滑稽，因為有關議員確實參與相關的反政府動亂的事實已街知巷聞，雖未被審訊定罪，但若監誓官放水，接納其宣誓合格，豈不自相矛盾？豈不助其日後向法庭抗辯？

其二，17名毋須交資料的議員中，有人在暴亂中被拘捕，傳媒有詳盡報道，有照片有錄影，已是不爭的事實。雖然在法庭的審訊中僥倖地脫罪，但竟獲得毋須補交資料下宣誓過關，從今以後，這名議員便名正言順，不是對現在中央政府和特區政府高唱「愛國者治港」的極大諷刺和嘲笑嗎？

其三，根據《區議會條例》第24（2A）（b）條規定，不符合擁護《基本法》、效忠香港特區的法定要求和條件，即喪失擔任議員的資格。這個「即」字是指即時，即有關違反行動之時，不是拖到舉行宣誓時起計。所以，違反負面清單的話，便應由當日違反起計，才可杜絕「博大霧」的情況。

請徐英偉局長不要聰明一世，蠢鈍一時！