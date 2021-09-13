成立近百年，香港電台的編輯管理制度和運作都已老態畢呈，不但收聽或收視率長期偏低至近「零」，更屢在節目編採時違悖《港台約章》的規定，且接連遭受投訴批評。在整治中引創新，去老化謀活化，既是部門重建的唯一出路，也是問責制的基本底線，而當中的關鍵點在於「去政治化」。

每年經費多達10億元的香港電台，有責任遵循《港台約章》的規範和主管部門的領導，履行作為公共廣播機構的職守，但即使由政府內部進行的《香港電台的管治及管理檢討報告》，也嚴厲批評港台的編輯管理制度存在缺失，欠缺有效機制、指引和制度，確保港台履行《港台約章》。這不是單純的行政失誤，而是政治作祟。新管治團隊銜命履新只約半年，但對港台亂象「零容忍」，不再溫溫吞吞，而是全方位、深層次的治理整頓，務求為港台及其公共廣播擺脫意識形態和政治角力的纏磨，貫徹履行《港台約章》授予的使命任務。

在今天的泛政治勢潮下，傳媒的所謂「第四權」少不了意識形態的操作，更攙雜了政治鬥爭的元素，令改革的每一步都面對既得利益者的反撲，絆纏着政治扭曲甚至爭議。這是不應該和不幸的，卻是客觀存在，主事者的能力、決心和擔當，以及能否清除政治干擾，便成為改革成效的決定性因素。

成立於1928年的香港電台，一直忠誠執行作為政府部門的廣播任務，直到「香港前途」問題湧現才萌發歧議，BBC化、公司化、「獨立化」等政治訴求，一直延衍至2010年《港台約章》頒布才被遏止。

至於這一波新爭議，焦點在於《城市論壇》的存廢，官方尚未有任何公布，相關爭議卻已沸沸揚揚，不但被上綱上線，更涉及對公共廣播的再定位，並且延伸到海外再轉向特區政府施壓，政治凌駕專業，意圖形成內外夾擊。

對於開播已41年的《城市論壇》，節目的意念源於英國海德公園的「演說廣場」，在當時資訊封閉、政制尚未開放的年代，曾有其存在的作用，但在今天的時空，留下來的只是疲憊老化，收視和社會影響力亦淪為可有可無，我們還要繼續為緬懷逝去光環而裹足不前？《城市論壇》如此，其他多個節目變動和人事調配的情況也類同。不破舊，如何立新？對於港台的未來，應聚焦於創新和再出發，絕不是「歷史保育」！

在全球範圍的意識形態邅變中，新聞媒體起着推波助瀾的作用，並在新聞編採的過程中，流露出明顯的傾向性和強烈的共鳴感；而由於「去殖化」不足，令部分編採人員陷入迷惑性的困惑之中，習慣於以西方價值觀作為視角坐標，以致在進行輿論監察時，往往會出現焦點偏差、立場錯擺的政治「視障」；不但誤判形勢，更易淪為「反中亂港」的傳聲筒。