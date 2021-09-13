世界視線：駐美機構謀改名　台灣禍心美藏奸

中美關係惡劣了3年多，各界都在關注何時會解凍，日前兩國領導人通了電話，釋放彼此關係有望紓緩的信號。英國《金融時報》隨即爆料，引述知情人士報道，華府正考慮台灣的更名請求：將駐美國台北經濟文化代表處改名為「台灣代表處」。對此消息，台灣的獨派興奮了，美國反華派也高興，但其實北京的主戰派同樣興奮。大陸軍方早有一個看法：若衝突遲早要來，最好是對手犯大錯，因為師出有名。

據報道，台灣早在今年3月已提出改名請求，但美國並沒有給予清晰答覆。事件一拖半年，為何塞在櫃桶底的事，會在中美領導人通電話後忽然曝光？明眼人都知道，那是美國反華派要拖總統拜登與中國講和的後腿。

在這波改名操作中，蔡英文政府根本是賊佬試沙煲的心態，他們趕在拜登上任兩個月便提出要求，只是想坐中美關係惡劣的便車測試底線。據說，有關請求不但得到美國印太事務協調官坎貝爾的支持，白宮國家安全委員會內部及美國國務院負責亞洲事務官員亦廣泛支持。不過，白宮的務實派卻大大反對，擔心改名並不只是象徵意義那麼簡單，尤其是台灣的獨派必會視之為務實台獨的重要一步。

上述這些爾虞我詐，早在今年第一季已經發生了，如今「巧合」地在中美元首通電話後曝光，既將美國一軍，又讓北京沒面子。台灣的獨派立即粉墨登場，行政院長蘇貞昌興奮地加油添柴，認為改名「符合事實、方便辨識」，敦促有關國家應該朝正確方向發展。

拜登政府焦頭爛額，與中國領導人通電話後，外交與經濟政績可能接踵而來，他的政敵很清楚事件的嚴重性，所以又把台灣這棋子擺上棋盤。

駐美國台北經濟文化代表處欲改名一事，並不是台灣獨派的單一操作。今年7月，立陶宛外交部公布，台灣將在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，這亦會是在歐洲設立以「台灣」為名代表處的第一個國家，立陶宛外交部在公布事件時更刻意地把台灣稱呼為「國家」。有了這次赤裸裸的謀獨操作經驗，美國反對派再做文章，實在一點也不奇怪了。