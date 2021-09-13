正論：悲情城市無明天　人才遠走說再見

香港多災多難，百業萎縮，國際金融中心地位岌岌可危，在中國亦漸被邊緣化，失去一線城市的地位，良禽擇木而棲，這棵搖搖欲墜的爛樹，還能留住人才嗎？

近年移民潮湧現，由2016年至今年8月底，警方過去5年共收到逾15萬宗良民證申請，主要用於各類簽證申請，包括移民、升學及工作。今年首8個月有26,397宗良民證申請，差不多等於去年全年的2.9萬宗，相信亦會超過2019年的33,252宗，當年申請高峰是因為反修訂《逃犯條例》示威暴潮，政治氣氛令人窒息，但去年的下跌並非因為社會回復穩定，而是疫情下阻礙了不少人的移民大計，相信一旦全球疫情喘定，對外實施通關，不少人坐言起行，離開這個褪色的城市，良民證申請會再闖高峰。這個數字還未計北上移居的港人，因為他們需要的是回鄉證，不是良民證。

內地接連推出吸引人才計劃，本月1日推出《港澳地區城市規劃專業企業在廣東省執業備案管理》的政策文件，擴展粵港澳三地的備案管理措施至本港城市規劃專業，透過備案獲得內地資格，受惠的包括本港建築、測量、規劃、園境和工程業界，可在三地開業或執業，目前已有45間企業和189位專業人士完成相關備案。深圳前海和珠海橫琴之前亦推出類似便利措施，讓合資格的本港建築及工程界企業和專業人士，參與兩個自貿區的建設發展，51間企業和331位專業人士已完成備案。廣東省推行的新措施，範圍較前海推行時擴大很多，註冊手續更加方便，線上申請便可。

內地求才若渴，北上發展機會無限，競爭雖然大，但回報亦相對高，而且不少地方的條件及配套亦十分吸引，包括提供百萬港元計的貸款，或以低租金或免租提供地方創業，反觀香港卻是對人才流失情況置若罔聞，各所大學培訓世界級人才，畢業後卻未能獲政府協助，再加上本地市場狹窄，來來去去都是金融地產，不少專門人才要在外地才有發展，香港等於是為他人作嫁衣。本地人才創業面對租金成本高昂，再有宏大的理想也會被消磨殆盡。

各行各業都面對人才流失，教育界亦是重災區，有學校因教師離職未能開設部分科目，更有新聘請的教師與學校簽約後，寧毀約賠錢離開，香港中學校長會促請當局制訂措施積極應對，就「保才、納才、育才、尊才」4方面提出對策；醫護流失亦非常嚴重，去年7月1日至今年6月底，全職醫生流失率為4.6%，全職護士的流失率為6.5%，均較去年同期上升，部分是因移民所致，對公立醫院影響深遠，令到緊絀人手雪上加霜，有部分手術缺少經驗專科醫生，受累的是人命健康，已經不能用經濟角度去衡量。

香港一片愁雲慘霧，接二連三的政治風波，撕裂社會，疫情未退，通關無期，廢官無能，對眼前困境一籌莫展，內部管治亦是一塌糊塗，單是肉眼可見的衞生惡劣問題，垃圾圍城，蟲鼠為患，又如何安居？樓價瘋狂，基層蝸居劏房，不見天日，居住的三無大廈缺乏監管，儼如都市炸彈，接連發生火災等慘劇。生活在香港，貧賤夫妻百事哀，老幼都是犧牲品，甚至動物亦不得好死，反而是假難民南亞幫卻日漸壯大，香港人見自己家園淪落到如此境地，又如何有留下來的理由？

說香港是悲情城市，有根有據，國際民意調查機構在2018年公布的全球調查，香港的「希望指數」，由2017年的10分，跌到負25分，排在倒數第5，亦即是全球第5最悲觀的地區。這個調查是在暴疫發生前完成，經過兩年多來蹂躪，相信情況只會更差，人心會更灰，快樂與香港沾不上邊。

人才為興邦之本，人才乃成事之基。香港要重振雄風，沒有人才萬萬不能，難道倚賴一群廢官嗎？繼續由他們管治，黑雲壓城城欲摧，根本看不到明天，精明之士，自然會為自己將來作出最明智選擇。此處不留人，自有留人處，天大地大，不會困死在小小的香港，瀟灑說一聲再見。