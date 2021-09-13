神州縱橫：地方政府懶懶閒　三孩政策路漫漫

內地在5月宣布實施「三孩政策」，實際措施等到今年8月，人大通過及領導人簽署命令後正式執行。一對夫妻可以生育3個子女，國家將在各方面包括財政、教育、住房及就業提供支持，減輕家庭生育負擔。不過，地方政府卻似乎未有積極回應中央政策。

河南鄭州市一名在醫院衞生服務中心工作的劉姓婦人，因為要生第3個孩子而被院方辭退，院長解釋指三孩政策只是納入法例，在當地仍未頒出具體通知，他是按規辦事。據報道，院長做法卻是有預謀，早先是突然通知員工回家休息幾天，叫她考慮辭職，然後以無故曠工開除。有人質疑劉婦9年內生3孩，不在崗位的時間以年計，上司是忍無可忍。然而，按道理國家鼓勵婦女生育，政府部門就應盡快頒令配合，遲一日便多一分混亂，像劉婦的個案會令在職婦女猶豫生育。

對比過往提倡一孩政策，地方政府在執行上今次較為懶懶閒，其中一個原因，就是內地婦女生產獲得有薪假期128天，而且是百分百工資，像劉婦若果生3胎，在單位放產假超過一年，相信無論私人機構及政府部門，都構成一定的人力資源問題。

婦女享受這樣長的產假，是在2015年開放二孩政策後延長的，旨在鼓勵婦女多生育，政府預測人民會非常歡迎，但出乎意料，公眾對取消一孩政策的反應卻非常冷淡，推出二孩政策後的第一年，出生人數的確增加了，但此後卻一直下降。經濟發展推動社會角色更易，內地女性接受高等教育的機會增加，對生活水平的期望亦提高，自主權多了，可以推遲結婚和生育。內地最新人口普查報告顯示，過去10年人口增長速度是70年來最慢，中國和其他發達國家都要面對人口老化問題。官方取消針對多孩家庭的社會撫養費，以及為減輕家庭教育負擔而整頓補習風氣，好像復古回到毛澤東說的「人多好辦事」。

回想計生政策數十年來演變，中國國家計劃生育委員會（計生委）在1981年成立，一孩政策正式開始，這是掌握「生殺大權」的國家機構，地方計生委濫權侵害人身，是不少人痛苦回憶，亦為歷史的傷口。2013年政府決定撤銷計生委，成立國家衞生和計劃生育委員會，為取消一孩政策鋪路。2015年政府決定全面推出二孩政策，2018年國家衞生和計劃生育委員會亦被撤銷。

計生政策敵不過時代巨輪，政府就算想再度介入個人生育計劃，亦是難以收效，地方政府有自己盤算，新生人口多了，資源會相對緊絀，新一代在經濟前景不明朗下，寧願「躺平」，也不會為自己增加負擔，三孩政策恐怕只是優惠了富戶，交少了罰款。樓價物價飛漲，年輕人自己也養不起，又如何養孩子？