功夫茶：南亞幫步步進逼　香港人退無可退

香港近幾年治安崩壞，本報港聞版每日報道嘅追斬、浴血街頭、殺人放火、警方反罪惡行動，幾乎不是涉及南亞匪幫就係假難民！要言之，一提南亞匪幫，對港人來說簡直係連場噩夢！佢哋成為香港治安毒瘤，可以話係港人共識！

呢，一直係假難民重災區嘅深水埗，功夫茶早幾年已指出深水埗通州街天橋底「南亞村」拆之不盡，已經成為治安毒瘤！南亞幫、假難民來自五湖四海，好多人用酷刑聲請賴死唔走，香港豆腐膶咁細，已經畀佢哋搞到陸沉！

咁多年嚟，深水埗南亞兵團依然無惡不作，住喺呢區嘅居民出入無不提心吊膽，婦女夜歸走在暗巷窄街，一聞到咖喱或騷味當堂嚇到心離一離！嗱！唔好話夜蒙蒙，即使日光日白，佢哋一樣為非作歹！尋日清晨約7點，一名43歲本地男子行經長沙灣道及南昌街交界時，突遭4名南亞惡漢圍截。對方手持木棍不由分說，對事主兜頭猛扑！得逞後四散逃去。事主頭及手腳受傷浴血，狼狽坐地待救；救護員接報到場後將佢送往明愛醫院治理，警員則喺現場附近一帶兜截，並無發現。消息指，事主據報有黑幫背景，懷疑早前喺釣魚機賭場「手風不順」導致欠債，雙方碰巧街頭相遇，有人無力償還，疑不堪對方催逼突施襲，債主吹雞叫人幫拖，遂掀起一場江湖打鬥！冇搞出人命，算好彩！

另一單則係南亞幫當街聚賭，事發11日晚上約10點半，警方喺美利道近遮打花園打擊非法賭博行動，共拘捕21人，包括南亞人，佢哋漠視法紀，公然聚賭，全部涉嫌違反禁聚令，已遭警方發出定額罰款通知書並被扣查。

以上都係小菜一碟。有一單嚴重案件涉及藉聲請機制滯留本港嘅非洲漢，佢2012年來港後犯案纍纍，有非禮及傷人案底，前年更喺土瓜灣劏房內殺死菲籍同居女友，日前終被判罪成及終身監禁。各位，一個如此十惡不赦嘅人，居然可透過聲請機制留港近10年，為社會治安埋下炸彈，依家納稅人仲要養佢一世，大家話合理嗎？

港府過去7年已狂燒60億元公帑供養假難民，今個財政年度又用12.7億元去處理免遣返聲請及有關工作，擺出大仁大義此模樣，這不是更縱容南亞幫、假難民得寸進尺、步步進逼嗎？佢哋勾結黑幫只會更猖獗，罪案只會層出不窮！而港人則難有寧靜日子過，對守法嘅市民更是殘忍，甚至退無可退！唔通真係要市民每區自組「民安隊」？嗱！本報「正論」幾日前為冇靈魂政府把脈，指特區百弊待廢，其中一個就係聲請機制百害而無一利，要盡快切除這毒瘤！政府再繼續玩「大愛包容」，港人要爆啦！