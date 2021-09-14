正論：歧視殘疾炒人　國泰泯滅良心

昔日航空龍頭，今令香港蒙羞。國泰航空業績長期見紅，服務江河日下，醜聞不絕，連企業良心水平都跌破底線。收了政府天價補助，卻炒人不留手，最近竟然為了催谷打疫苗針，對殘疾哺乳婦女也「開刀」，不近人情，迹近冷血，連平機會也站出來，指國泰涉及殘疾歧視，這間無良機構，還有面目立足於香港嗎？

國泰最近解僱一名正餵哺母乳的空姐，解僱原因是她「無合理原因不打疫苗針」，雖說她曾提交醫生證明暫不適宜打針，仍未得要領。原來亦有曾患甲狀腺癌的空姐遇上同樣命運，本身因切除甲狀腺令免疫力減弱，加上血壓及血脂高，醫生簽發不適宜打針的證明書及向公司提交，仍遭無情解僱，任職30年被「對沖」了退休金，損失39萬元。國泰竟然說甲狀腺病不構成不打針原因，還指血壓血脂均可自控，實在荒天下之大謬，是哪位醫生或專家高見，能否向公眾展示嗎？

另一位空姐今年6月因心痛入院，揭發心肌有異、心有雜音，因未找到病因，未有不適宜打針證明，亦是一句「無合理原因不打針」，遭公司解僱。眾所周知，本地接種的復必泰疫苗對變種病毒抵抗力較另一隻疫苗大，在歐美認受性較高，是機組人員熱門選擇，但心肌炎卻是這款疫苗已知的不良反應，專家建議曾患急性心臟病或進行「通波仔」等手術的人士，應押後3至6個月接種復必泰疫苗或改打其他疫苗。在此情況下，還叫心臟有問題的員工去打針，這不是收買人命，逼人去死嗎？

無良僱主面對指控，藉口多多，國泰厚顏以顧客來作擋箭牌，聲稱是在疫情下為了確保顧客、社區及家人安全，而世界各地實施的入境管制措施，難安排未接種疫苗機組人員執勤。公道自在人心，無論如何砌詞狡辯，國泰解僱這些員工涉及殘疾歧視。平機會主席朱敏健指出，若有僱員因醫學理由未能達到公司措施要求，而受差別待遇，包括被解僱，可能會觸犯《殘疾歧視條例》的「間接歧視」，有關員工可向平機會投訴。其實專家建議國泰可透過內部認可的醫生，了解員工未能接種的狀況，但這家機構明顯要的不是保障員工的理由，而是找藉口下手解僱。

香港不少機構都同樣催谷打針，但大部分都提供誘因，貫徹重賞之下必有勇夫，那會像國泰這樣不擇手段，視員工如草芥？多年來為公司仆心仆命的員工，今日被視為絆腳石，不要忘記去年已經被利用作搖錢樹，為高層過失填氹。國泰航空經營不善，管理層錯估油價走勢，燃油對沖「炒燶」，過去十多年來已累積蝕逾270億元，早已傳出裁員及減薪，新冠肺炎疫情只是導火線。港府去年破天荒動用土地基金，以貸款和換入優先股向國泰注資正正約270億元，再加上保就業計劃補貼逾7億元，向國泰「泵水」近300億元。

爛泥扶不上壁，國泰大幅虧蝕，2020年全年蝕216.48億元，國泰航空及國泰港龍航空收了巨額資助，卻過橋抽板，宣布重組方案，整個集團削減約8,500個職位，相當於集團職位總數約24%，同時停止營運國泰港龍航空。之後不斷縮減服務，又取消外站，愈做愈差，惡性循環，如何挽回顧客信心？加上疫情持續不滅，短時間內想「翻身」很難，長遠業績更被看淡。國泰已經連續兩期拖欠政府債息未付，涉欠款共約5.85億元，港府想收回資金恐怕很渺茫。

特區政府慷納稅人之慨，將市民血汗錢注資國泰這個無底深潭，長貧難顧，應該及早抽身，難道孭起一個「蝕本貨」海洋公園還未夠嗎？世界上又不止一家航空公司，大灣區有不少潛力及實力兼備的公司，有志服務本港航空業，當局可以將前國泰港龍，甚至國泰部分航線重新分配，既可引入良性競爭，亦可以為被裁航空員工提供就業機會。別再浪費資源在一間爛透的無良公司，國泰航空這家機構才是最應該打針，打支毒針自己了斷，不要再苟延殘喘、累人累物了。