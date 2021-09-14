世界視線：盟友口蜜腹劍　美國一沉百踩

911恐襲20周年之際，美國聯邦調查局等部門解密調查報告，顯示劫機者曾接觸沙特阿拉伯相關人士，但無證據顯示沙特政府涉案。表面上，這告慰了近3,000名遇難者在天之靈，同時為這宗懸案下結論，洗脫沙特政府幫兇之嫌。然而歷史真相往往石沉大海，退一萬步而言，縱然沙特政府有份參與，恐怕美國亦不敢公然指摘。

國際關係錯綜複雜，沙特作為美國在中東僅次於以色列的第二大盟友，美國歷屆總統多與沙特王室有交情，但兩國關係近半世紀以來依然不穩。美國與沙特無論在政治體制、宗教文化乃至意識形態均截然不同，上世紀得益於具有共同敵人蘇聯，驅使兩國關係密不可分，然而對待以色列態度的分歧，又令兩國若即若離。911恐襲後，部分遇難者家屬入稟法院要求沙特負起恐襲責任，沙特官方則揚言拋售美債作報復，令兩國關係陷入冰點。

早在蘇聯解體後，兩國已趨向貌合神離，美國對沙特是又愛又恨。在經貿上，沙特緊握美國工業的命脈──石油，千億美元的軍售訂單亦推動美國軍工業發展。在政治上，美國需要沙特協助壓制伊朗，同時阻擋中國的影響力向西發展。惟沙特近年來率領聯軍攻入也門、殺害記者卡舒吉等行為，亦令素以「世界警察」自居的美國頭痛不已。

冷戰時期，世界分為兩大勢力對抗。受惠於恐懼蘇聯勢力擴張，各國紛紛低聲下氣，投向美國懷抱，稍有不平只能啞忍，助長美國「世界霸主」的氣燄。惟時移世易，各國的恐懼不再，縱使美國極力打造「中國威脅論」，積極拉攏形成「反華聯盟」，各國大多持觀望態度，對抗流於表面，更傾向於中美角力中尋求利益。

踏入21世紀，國與國的友誼除了講求利益，更需要相互尊重，求同存異。惟美國仍沉醉於上世紀的「霸主夢」，外交政策雙重標準，不時干預別國內政、揮舞制裁大棒，早讓各國心懷不滿。前總統特朗普又奉行「美國優先」政策，四處挑動貿易戰，教傳統西方盟友心寒。如今美國經濟低迷，政府抗疫不力導致左右激化、社會撕裂，內憂不斷下，若仍敢挑動外患，恐最終落得眾叛親離的下場。