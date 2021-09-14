神州縱橫：疫情似穩還須防　變種肆虐未心安

內地新冠疫情平穩一段長日子，但中間總有突如其來一、兩波爆發，最近又響起警號，上周六一日內新增46宗確診，而20宗為本土病例，都是發生在福建省，尤以莆田市為重災區，合共19宗，部分個案驗出了是感染Delta變種病毒。本周日新增49宗確診個案，22宗本土病例均來自福建，莆田市又佔15宗，泉州市6宗，廈門市1宗，似有擴散趨勢。

莆田是次疫情源頭疑似是一名小學生家長，他上月初從新加坡返國，當地部分村莊已調高為中、高風險區域，市政府如臨大敵，即日起禁止隨意進出該市，又暫停戲院、酒吧、圖書館等公共場所營運，食肆營業時間也受到限制。其他省市亦不敢怠慢，廣州市白雲機場上周六將福州、泉州進入廣州的航班納入重點管控，深怕7月份南京祿口機場疫情擴散情況重現，當時十多個省份受波及，幾乎將年半以來抗疫成效一朝盡毀，是繼去年1月武漢疫情之後最嚴重一波疫情。

祿口機場爆發疫情，據綜合分析是因為管理混亂，將國際國內航班混合管理，出現防控漏洞，揭發是外行領導內行，新官上任將原來國際國內機場分開管理的模式改為統一管理，保潔工作外包，闖下大禍，東部機場集團有限公司黨委書記兼董事長馮軍被江蘇省委暫時停職。機場是防疫第一線，稍有差池便全國受災，任你是何來頭，從嚴查辦是最政治正確。

無論海陸空都要嚴密把關，海運往往被忽略，但國際貨船一樣高危，中國最大港口寧波舟山港上月便爆發疫情，一度封閉，時值旺季令塞港問題更嚴峻，導致其他地方的貨物堆積及出口延誤。

疫情爆發超過年半，隨着各國疫苗接種率上升，歐洲等地陸續放開入境措施，不過福建疫情有入境38日後才確診，這個超長潛伏期，令人憂慮。內地依然實施強制集中隔離的入境防控政策，從境外進入內地的旅客仍需接受至少14日隔離，即使從香港入境深圳，也需隔離14天，再接受7天居家隔離。雖然有呼聲要求逐步對接種疫苗的人放寬檢疫措施，但中央相信短期內保持嚴控，國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華，批評部分長時間沒有疫情的地方幹部存在思想鬆懈麻痹，以為疫情只跟別人有關，把低風險當成零風險，認為防疫工作存在短板和漏洞。

其實疫情防控工作是寬是緊，一直都惹來爭議，之前亦有中央官員批評有地方政府把防疫政策擅自「加辣」，窒礙經濟運作，現在又批評部分地方官員鬆懈，在寬緊這兩個極端，如何保持一個合理的平衡，相信是未來防控疫情最要解決的問題，始終完全脫離疫情還有漫漫長路，拉得過緊的弓隨時都會斷。