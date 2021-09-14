功夫茶：偽工會魚目混珠　取締仲未郁手住

煙啤頭，堅定流？阿哥，有道是：真亦假，假亦真，豆腐都會變黃金！高手玩啤牌至叻「偷雞」，原來香港充斥嘅「工會」，好多都係玩緊「偷雞」呢家嘢！

假作真時真亦假！林林總總嘅工會，有掛政府名義嘅，好似「醫管局員工陣線」，有「香港白領」、「香港酒店」工會等，還有關於會計、保險、旅遊、設計、調酒師等工會，大有「煙雨惜繁華，吹簫夜不歇」之勢，香港啲工會真係多如雨後春筍！佢哋係為員工謀福利、爭權益？抑或有魚目混珠、掛羊頭賣狗肉之嫌？

呢嗱！前年反修例風波期間，出現海嘯式嘅新工會登記，大大話話逾1,500間！當中唔少被炮轟不但冇保障工人權益，反而喺黑暴及抗疫期間，發動反政府活動及製造社會分化。早前香港言語治療師總工會5名骨幹成員，就因為以繪本漫畫涉煽動仇恨被警方國安處拘捕；而勞工處亦已向該工會發出「擬取消職工會登記通知書」，意味該會稍後會被「釘會」；而同期又合共有7間獲登記局登記嘅職工會自行解散，擺明身有屎啦！

呢啲工會究竟為員工做過乜好事呢？綜合多個渠道嘅資料，唔少與工人權益扯不上一毛錢關係，反正多係「搞搞震，冇幫襯」，大搞反中亂港勾當。嗱！《港區國安法》喺去年6月底實施，之不過喺生效前有12個行業工會組成「工會平台」，聯同各區黃衰議員，將收集嘅6萬個反國安法聯署遞交G20駐港領事館，藉此向中央及港府施壓。

當然，最經典嘅例子，莫過於「醫管局員工陣線」，呢個工會完全違反醫護道德，凡事都同政府對着幹，譬如去年2月為向政府施壓封關，竟發動醫護罷工行動！事後政府曾不點名批評醫護人員抹黑疫苗接種計劃；工會即喺社交平台貼文反駁，澄清佢哋從來冇反對疫苗接種計劃，只係反對政府呼籲市民接種欠缺數據支持嘅科興疫苗云云。此外，由於今年警方不批准6‧4集會，該工會今年又曾與支聯會副主席鄒幸彤擺街站，呼籲市民以自己方式悼念6‧4，亦曾因播放6‧4電影而被警告違反《電影檢查條例》。講真，該會前主席余慧明因涉及民主派「35+」初選，涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，自3月起一直被拘押，直至7月底才獲准保釋候訊。

你話掛住醫管局嘅招牌，卻熱衷搞顛覆政權，其餘啲所謂「工會」係乜貨色，不必畫公仔畫出腸啩？據悉，政府正緊盯10多個新工會，若證實不符或違反《職工會條例》，當局會仔細審視，若要取消某工會嘅職工會登記，事前亦會取得律政司嘅指示。功夫茶但願司底驊醒醒定定把好關，咪再有小學雞嘅閃失吖！