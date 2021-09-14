產評：反壟斷暗推脫鈎　內外兼治迎挑戰

近年中國一再強調要反壟斷和防止資本無序擴張，皆因在內部，任由新經濟企業燒錢追求「贏者通吃」，造成跨行業風險，以及威脅傳統與中小微企生存空間等問題；在外部，中美鬥爭下，境外上市的科企往往容易成為被制裁的「人質」，發展亂象得正視並及早主動治理以去除隱患，否則同樣是後患無窮。明白政策的出發點，就了解到當前的監管風暴是要透過規範化發展，內外兼治，鞏固平台企業創新發展，增強國際競爭力，更有效應對來自美國的挑戰。

事緣這些年科企規模快速膨脹，資本實力雄厚，四出進行跨行業併購，形成壟斷性的市場地位，不正當市場競爭威脅到傳統及中小微企生存空間，深化結構性問題。去年11月，阿里巴巴旗下螞蟻集團滬港兩地上市計劃被叫停，為這場反壟斷大潮揭開序幕。繼被判罰巨款後，近日傳來內地擬將螞蟻的支付業務分拆，為貸款業務設獨立應用程式，管理風險，確保消費者權益及數據安全，相信將成為行業整改的範例，也意味這場監管風暴已發展至一定的階段。

企業實力是一國經濟強弱的指標之一。中國經濟規模日大，企業躋身國際行列也是順理成章。惟自中美開打貿易戰以來，美國除了向進口中國商品加徵高關稅外，亦將矛頭轉向科技與金融領域，包括限制出口高端零件，制裁中國科企，並針對赴美上市中企，每步皆要卡脖子！這些問題並非企業層次可解決，可見中國監管風暴須提升至國策層面才能看得通透。

近10年大量中國關鍵科企赴美上市，為美國投資者賺取暴利。可是這些「搖錢樹」的成功是建基於政府補貼和寬鬆監管環境。疫情爆發以來，新經濟爆發性增長，全球市場流動性氾濫，科企得為可觀的資本尋求出路，結果是狂燒錢大小通吃，回饋目標卻是股東。這些亂序持續，他日爆煲，外資只會批評中國監管失策，經濟所付出的高昂代價卻由中國人來承擔。故如今中國雷厲加強監管，即使招來「不懂市場」、「扼殺民企」、「打擊經濟」等批評，也得決心做應該做的事，否則亂象將更難收拾，遺禍更大。

最近中美元首通電未見成果，美國更隨即檢視中美貿易，看來兩強之爭難化解，中國須為中美脫鈎作準備，反壟斷與防範資本無序擴張是自強自保的關鍵一步。短期平台經濟業的整改措施陸續有來，陣痛難免，但長遠有望換來更可靠、更無後顧之憂的發展新台階，而外資持續增加在中國的投資，將為中國此役的成果給予肯定。