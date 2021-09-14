中央政府近來的政策，似乎都朝着香港作為離岸金融中心的方向發展，如人民幣離岸金融中心、香港與內地的理財通等，對香港的金融有所促進，對企業有利，但因此而造就的就業機會不多，也未必是港人可出任。更重要的是，中央發展香港為離岸金融中心，主要是適應香港現有企業的利益，卻未必可以擴大香港金融體系的發展空間，引進新的企業和行業發展。

香港早已是全球最大的離岸人民幣中心，但表現出來的是人民幣的存款規模，主要是港人追逐人民幣存款的安全性和較高的利息，存款並沒有造就人民幣債券等金融產品和服務發展，且人民幣的存款近來亦有所減少。離岸匯率成金融投機的對象，整體還未成為較為完整的人民幣金融體系。就算是中央推行「一帶一路」政策，與多國實行本幣結算，香港亦未借機會發展人民幣的金融業務。此所以橫琴方案亦企圖在澳門發展離岸人民幣業務，表面上是補充香港，實際是分流香港，迫使香港認真開拓。

理財中心，香港早已建立，不過不少內地資金流入屬非法。即使保險業，香港已絕對依靠內地保單，卻不符內地外匯制度。資金從香港流入內地的亦慣常是熱錢，不會長期停留內地發展。兩地理財通便衝擊內地的外匯管理制度，在當前國際金融波動之際作此之圖，風險極大。中央政府的新措施也還是試驗為主，仍然有嚴格的監管。理財通與股票、債券通都朝中國全面開放金融方向發展，或許還屬有限度的試驗性質，可遭遇國際金融大震盪時，政策必然收緊。而監管的制度在香港亦有加強的需要。中央政府謹慎，國際形勢變幻，香港依靠這樣的離岸金融中心可有所得益，卻是企業的少數，也未必可以穩定增長。國際對以免稅、免外匯規管乃至免金融監督的離岸金融中心發展已多加抑制，現時只存紐約與倫敦兩系的海外離岸金融中心，各國政府均加以針對。香港作為中國的離岸金融中心應有一定的積極功能，但中央政府要嚴加追蹤監管，稍一放鬆，便會出大問題。

對香港而言，這樣的發展不足以支撐整體發展，更造成嚴重的兩極分化。若政府補救不足，社會會不穩。中央政府與特區政府應更從金融化以外思考香港的未來發展，可能更佳的是從金融數碼化和數碼人民幣與港元入手。