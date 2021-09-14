日前，香港懲教署署長胡英明談到正在還押的前區議會議員袁嘉蔚，在監獄中「收買友誼如恐怖組織招募成員」的問題。

據報道，本月2日，袁嘉蔚和5名女囚犯在羅湖懲教所內，被發現藏有髮夾等違禁品，因而遭紀律檢控，引來另外18名囚犯聲援，要求取消檢控。懲教署調派俗稱「黑豹部隊」的區域應變隊以及警犬隊平亂。胡英明指出，違禁品看似小事，但在監獄中卻可收買友誼，署方若不採取行動，不排除下次聲援的囚犯會由18個變成180個。

胡署長說得沒錯，這件事正是反修例黑暴的縮影——當局沒有對黑暴及時鎮壓或鎮壓不力，令暴亂愈演愈烈，規模愈來愈大，使用的暴力愈來愈瘋狂，打砸搶燒，殺人放火，汽油彈、土製炸彈、大殺傷力的彈弓等等無所不用其極。

胡英明同時透露，袁嘉蔚在獄中「受到囚友英雄式的歡迎」。她就「六四集會案」在另一懲教機構關押刑滿之後，被帶返羅湖懲教所時，有約5名囚犯和她擁抱，並且在牢房內高舉自製的紙牌歡迎。在關押期間，袁嘉蔚以小恩小惠「建立勢力」。對此，胡英明形容，這是「在獄中幫你耍手段，獲釋後便追隨你」。

袁嘉蔚是「激進本土派」、「香港眾志」前副主席，和黨友黃之鋒「一起戰鬥」。前年反修例黑暴中當選南區區議會田灣選區議員，之後又參加攬炒派的「35+」初選，涉嫌干犯了《港區國安法》，她被西方媒體吹捧為「香港民主派政治家」。

我們從這樣一個亂港小政客的所為中可以看出，在《港區國安法》的碾壓下，反中亂港勢力還在拚命頑抗，還要發展力量。袁嘉蔚在獄中發展勢力，是為了出獄之後有所圖謀，尋機東山再起。現在，那些沒有被抓、被清除的反中亂港之人和組織，是不是也在做着和袁嘉蔚同樣的事情呢？羅湖懲教所給香港敲響警鐘！