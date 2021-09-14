美國日前隆重紀念911恐襲20周年，悼念2,977名遇難者，總統拜登誓言追究恐怖主義責任，可謂七情上面，既嚴肅又認真。諷刺的是，目前美國面對的新冠疫情其實比恐怖襲擊更可怕、死亡人數更多，這又是誰的責任？要不要追究？

9月10日，新增死亡病例4,409例；9月12日，新增死亡病例3,362例……隨便一天的病歿人數都超過911遇難人數。難怪有美國傳媒以「每天一個911」形容疫情，嘲諷美國政府銘記911遇難者，對新冠疫情的「屠殺」卻不屑一顧。

實際上，正是因為美國政府不屑一顧，疫情才會一再失控。至今為止，美國累計病歿人數已超過67萬，比一戰、二戰以及歷年各場戰爭的美軍陣亡總人數還要多得多，這是多麼可怕、多麼殘酷的數字。一個自詡擁有世界最頂尖醫療條件和水平的超級強國，在新冠疫情面前竟如此不堪一擊，簡直令人難以置信。

一直以來，美國總是以「人權衞士」自居，拿着放大鏡看別人，對其他國家指指點點，甚至喊打喊殺，但對本國民眾尤其是基層民眾的死活卻置之不理，人權云乎哉？華府政客們在隆重悼念911恐襲2,977名遇難者的時候，難道對67萬新冠病歿者沒有一絲愧疚？美國傳媒說得對：「在範圍如此之大、持續時間如此之長的疫情災難中，我們怎能假裝莊嚴地紀念20年前的災難？」

「前車之覆，後車之鑑」，如果美國政客們懂得這個中國成語，就不至於一而再、再而三地重蹈覆轍。911事件是美國對外政策失敗而導致的悲劇，華府沒有吸取教訓，反而接連發動阿富汗和伊拉克等多場戰爭，結果導致更大的失敗和悲劇。正如新冠疫情一樣，如果華府繼續甩鍋，而不檢討自身問題，美國感染和病歿紀錄勢必不斷刷新。