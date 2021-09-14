黃人的強盜邏輯看得多，早已不會憤怒，而是可笑。笑他們總覺得被世界虧欠；笑他們永遠不知自省；笑他們老是認為自己絕對正確。像那位租場不成即撕破臉皮的何韻詩，自被藝術中心拒絕租場讓她開演唱會以致見財化水後，旋即老羞成怒惡人先告狀向藝術中心索償。人家回覆何小姐違約在先拒絕賠償，她便怒斥對方「毫無悔意」、「態度橫蠻」，但到底是誰毫無悔意、態度橫蠻呢？

誠然，何小姐至今未被正式起訴，亦未被定罪，她或因此覺得藝術中心沒有理由拒絕租場給她。但合約條款清楚寫明，「若場地租用人未能遵守或執行該條款的任何規定，或在租場期間出現可能危及公共秩序或公共安全的情況，管理層可在未經知會租用人的情況下取消場地預訂，並終止已預訂的場地租用」。關鍵顯然在於「在租場期間出現可能危及公共秩序或公共安全的情況」。何小姐是612黑暴基金信託人之一，該基金目前正被警方調查；而且佔中時她曾經被捕及踢保，又公然與黃之鋒出席美國國會聽證會支持美國制裁中港，甚至親身出席聯合國人權理事會唱衰香港警方和一國兩制。如此劣迹斑斑，加上有一定知名度和號召力，誰能信她演唱期間不會亂來？

當然，藝術中心一早不租場給何便不會有今日的爭拗，要怪就怪當初審批的管理層政治敏感度太低，更不能排除內部有黃人配合。只是在國安法大棒下，黃人即使多麼想幫忙也不敢造次，大難臨頭只好與手足割席。說到底，何小姐淪落到今日過街老鼠的地步乃咎由自取。有好好的歌不去唱，偏要學人搞政治，毫無由來對中國恨之入骨，非要搞到自己焦頭爛額不可。看來黃人不僅有強盜邏輯，更是自虐狂。