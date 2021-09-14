9月10日，國家主席習近平應約同美國總統拜登通了電話，就中美關係和雙方關心的問題進行了戰略性溝通和交流。習近平強調，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀問題。拜登則表示，美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話，推動中美關係重回正軌。這次中美領袖展開對話是朝向正面的，可以是雙贏的，如果兩國分開，那就是雙輸，但輸得最多的還是美國。

雖然拜登的思維十分紊亂，但他背後還有很多人才在做事，今天如果他們真誠願意和中國展開合作，相信我國會十分願意配合，這亦是體現了中國的自信，體現了我們的理念：建立人類命運共同體！

美國曾對中國的一帶一路有着藐視和不屑，如今卻認真對待，奮起直追。但正所謂得道多助，失道寡助，中國得道，是因為我們並非閉門做事，而是尊重國與國之間的不同，不把自己的東西強加於人，會考慮每個國家有自己的情況，並非像美國那樣剛愎自用，路也愈走愈窄。

一個有活力有韌性的國家，必定是一個開放包容的國家，中國就走在這樣一條「四通八達」的道路上。看看改革開放以來的成果，前30年，中國創造了世所罕見的經濟快速發展奇迹，而後十幾年取得的成果還要超越前30年，從深化金融改革開放，加快人民幣國際化發展步伐，再到2009年前海的開發開放，多個自貿區相繼被推出，發展速度令人吃驚。中國的發展包含了14億人的意志，不容他人挑戰。

香港過去對內地發展有貢獻，首先在改革開放時，港商前仆後繼到內地投資；其次香港發揮服務性產業的優勢，前海合作區應運而生；香港的政治體系對內地有一定啟發，讓大家知道西方的月亮並非最圓。但香港是貢獻者，更是受益者。沒有國家的改革開放就沒有香港今日的成就。未來香港還將繼續為國家發展作出貢獻，成為「四通八達」網絡中的重要環節。

正如筆者昨天文章所述，特區的官員一定要認識形勢，在融入國家發展方面，不單止要充分了解，還要快速去做。做人不可孤芳自賞，自視清高，治國更要虛心學習，用心聆聽，明辨是非。中國如今上下一心打造社會主義現代化強國，其實中國已不是在和美國比併，而是為人類命運共同努力，只要明白和看通此點，結果就明顯不過：中美合作，世界終美！