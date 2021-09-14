俄羅斯外交部日前發聲明，指掌握了「不可否認的證據」，證明美國大型科技公司針對即將舉行的俄羅斯大選違反了當地法律，干預俄國內政，並已就此傳召美國駐俄大使沙利文，據報後者停留約20分鐘後離開。美國駐俄大使館證實沙利文曾到俄羅斯外交部，但為的是就美國總統拜登支持穩定且可預見的俄美關係，討論一系列雙邊問題。

20分鐘便可以談畢國家大事，「美國速度」可真令美國人臉上有光了。話說回來，美國指控俄羅斯干預美國總統大選聽得多，雖然前總統特朗普「通俄門」調查報告充滿「花生」，但美方在事件中至少驅逐了俄羅斯外交官，杜絕對方以外交辭令胡說八道的機會，相比之下，戰鬥民族有時也真太仁慈了些。

美國被指干預俄國下議院國家杜馬選舉「斷正」，只是小菜一碟，論嚴重性遠不如俄羅斯北溪2號天然氣管道終於完成，並預計年底前投入營運。美國自奧巴馬起經歷3屆政府，阻撓俄羅斯將天然氣管道搭通德國，甚至曾向烏克蘭施壓，要基輔政府在管道過境烏國一事上拒開綠燈。奈何德國等歐洲國家的確需要天然氣，俄方取道波羅的海海底，美方亦只能看着俄國與歐洲步入「We Connect」的新時代。事件反映出美國已非當年俄羅斯全球趨勢分析中，那個「主導地位最少還持續20年、能與其抗衡的勢力幾乎看不到」的美利堅了。

不過，北溪2號最大輸家是被美國出賣的烏克蘭，除面臨與俄羅斯輸氣合約2024年到期後俄方不再續約，因而損失數以10億美元計收入，兩國繼克里米亞事件後，又添一筆牙齒印，烏總統澤連斯基日前還說不排除與俄爆發全面戰爭。可以肯定美國屆時必定會支持烏國，主要以譴責和制裁的方式力撐。