早前，在中國稱為釣魚島的地區，日本人試圖滋生事端。幾艘日方漁船，在海上保安廳的船艇掩護下，意圖登陸釣島，但今日的中國海警再不是吳下阿蒙，立即出動攔截。在追逐過程中，日方船隻尾部被撞，使他們亂了方寸，最後只能如鬥敗的公雞，悻悻然離去，原本的登島圖謀，亦惟有放棄。

釣魚島名義上是中國領土，但在2012年之前，一直是由日本全盤佔領和掌控。中國人的性格一向是包容、忍讓，你若不是得寸進尺，到了我「忍無可忍的時候」，不會輕易「挺身而出」。偏生在2012年，日本突然宣布要將他們宣稱的尖閣諸島「國有化」。此舉是可忍，孰不可忍，中方旋即反擊，派出大量海警船進入釣島水域，從此，該地就由日本實際管轄變成中日共管，日方偷雞不成蝕把米。近年中國的海上實力後來居上，日本漸處下風，今趟明擺着是追撞你的船隻，你又能怎樣？

世界上的反華力量挺笨，實際上，中國從來就像一個寬容而低調的武士，在平常日子，你行進一步，他就退後一步，能忍的他盡量都忍。不過，如果你以為武士當真可欺，由是貪念大起，肆意挑釁，到頭來非但討不了好去，甚至會輸得很慘。

繼日本之後，香港反對派就是另一個蠢人做蠢事的例子。在2019年反修例風波之前，北京對獅山腳下的反對聲音，採取異乎尋常的包容態度，你喊口號說「天滅中共」，說要「結束一黨專政」，阿爺從來一笑置之，不予追究。反對陣營因而錯判，以為中央當真奈何不了他們，便肆無忌憚，提倡香港獨立，非要把溫和的武士氣得動怒為止。如今武士的寶刀終於出鞘，隨手揮動幾下，反對派便傷了一大片。但這苦，可是他們自討的。