林鄭月娥日前出席施政報告諮詢會時，指政府重組係施政報告中不能迴避嘅問題，佢話社會已回復平定，選舉制度已完善，立法會更願意配合行政機關嘅工作，因此係時候思考如何大刀闊斧地重組政府。

本報尋日亦刊出「政出多門權責不分 架構臃腫應即『拆局』」嘅要聞。政府早於2018年曾提出運房局有需要重組架構，並會爭取喺今屆政府任期內落實，惟現屆政府嘅任期僅餘數月，仍未提出具體方案。事實上，各界一直要求政府重組或分拆，除運房局，還有食衞局，可惜政府一拖再拖，「說了算」，一味「清談」。清談唯一做到的就是「誤國」！論者指社會上有一大群只知放言高論嘅知識分子，政府裏有一大批在其位卻不謀其政嘅官僚。當此時際，社會糜爛，民生疾苦，呢批人「周旋清談閭閻，無救於世道之陵遲」，結果國家就此滅亡！

觀乎特區政府，何嘗不是廢噏誤盡蒼生！依家先知要大膽拆局重組，不是後知後覺嗎？唯一稍可安慰嘅係，仍未去到不知不覺！之不過，老朽不禁要再次提醒冇靈魂政府，本報「正論」9月9日指出，政府施政不通，除咗拆局重組，另一要注意嘅係廢官要廢！而一個局長做不來嘅事，分為兩個局長分擔，乍看開支可能因此大增，但只要換回效率，理順施政，付出完全值得。

港官享受世界級高薪，跟其辦事能力成反比，早就令市民十分不滿，藉拆局重組瘦身，去掉冗員，炒掉廢官，方是治本之道。呢啲廢官，除咗民望長期食泥嘅「避政司司長」鄭若驊外，最佳連贏，唔使問阿貴，梗係食衞局局長陳肇始啦！大家睇吓，統籌打針、為谷針扭盡六壬嘅係公務員事務局局長聶德權呀，佢額頭冒晒煙，而陳局長去咗邊？