2019年反政府動亂為甚麼說是世紀暴亂？因其時間之長、範圍之廣、破壞之深、損失之大、參與之眾、動盪之巨、危害之重、性質之壞，是香港開埠以來所未見，是一場以美英為首策劃組織，「八國聯軍」為輔，透過其在港政治代理人推行的一場顛覆性質的顏色革命。在區議會淪陷之後，就差一點時間，反中亂港勢力便有可能奪取立法會的控制權。若非中央出手，挽狂瀾於既倒，緊急透過人大架構為香港制訂《港區國安法》，香港便有可能變成反中反共分裂國家基地；上周敬師日，教協便可能率其會眾彈冠相慶，而非周末通過壽終正寢決議辦後事了。

在這場暴亂中有逾萬人被捕，當中逾四成是學生，年紀最小者只得11歲，被捕教職員人數過百，可見教協是最大的始作俑者。所以，無論從任何角度反思這場暴亂的主客觀原因，及境內外諸因素，國民教育和國安教育闕如，德育教育和公民教育倒退，去殖化沒有推行，反而讓港獨意識、分裂思維、忘祖崇外、反中疑中、恐共仇共意識藉着教協的教師會員，對學生從小灌輸，洗學生的腦，才造就世紀暴亂的政治氛圍、暴亂先鋒的年輕人力資源和顛覆土壤。

更重要的是，傳統的愛國學校和愛國教育並沒有因為回歸而得到特區政府大力的扶持和發展。雖然傳統的愛國學校經過鍥而不捨的爭取，最後也獲得一些資源擴充校舍，但聊勝於無。據聞是有意見認為回歸後全部學校都已是愛國愛港屬性，毋須大力投資發展愛國教育事業，結果世紀暴亂便證明此議極之錯誤。為何教師中缺乏堅強的愛國者隊伍？為何大中小學缺乏進步青年學生力量？為何愛國陣營人才青黃不接？為何公務員缺乏中流砥柱？究其因，是輕視愛國教育事業及大力培養愛國人才。