神州縱橫：輸官司槍殺律師　信子彈不信法治

內地最需要發展其中一環是法治，也是成為真正強國，面向國際的必須條件，除了政府本身要切實執行及推廣法治，人民本身也要相信及尊重法律，包括法律專業人員，可惜內地不少民眾對專業人士的態度及觀感卻是非常負面，經常以極端行為反映不滿，例如著名的「醫鬧」事件屢見不鮮，反映本來是服務大眾的人員，卻被視為站在對立面。

湖北省武漢市東湖高新區，一名中年男子闖入一間律師事務所，開槍射殺一名年輕男律師後，再搶走路旁的私家車逃走，兩小時後被逮捕。據指兇徒本身涉及的民事案件，均為建設工程分包合同糾紛，死者有代其進行法律程序，然而敗訴，房產被法院強制拍賣，遷怒律師。死者年約30歲，2018年才領到執業律師執照，剛剛購入婚房準備結婚，詎料死於非命。

殺害律師，在槍械橫行的美國也是罕見，更何況軍火管制嚴格的中國，是非常轟動的事。司法部就該宗案件發表聲明，中華全國律師協會對遇害律師表示沉痛哀悼，對殺害律師的犯罪行為強烈譴責。全國律協已派員赴湖北慰問協助處理善後事宜。聲明中強調律師是全面依法治國的重要力量，肩負維護當事人合法權益，維護法律正確實施，維護社會公平和正義的職責使命，律師執業合法權益受法律保護，報復及傷害律師將受到法律嚴懲。

本案疑兇已干犯殺人罪，就算不是殺律師，相信死刑的機會也頗高，只因受害人是律師身份，令公眾更關注事件，議論紛紛，究竟有多大的怨恨才會痛下殺手。有指兇徒是飲醉酒後行事，但要迅速殺人然後逃去，相信酒醉還有三分醒。其實兇徒並非一般流氓或慣匪，有房產有事業，下手如此狠辣，實在難以預計。若要找個解釋，內地房價飛漲，輸了官司還要強拍賣樓，經濟損失令人喪失理智。內地生活壓力大，競爭激烈，資源分配不均，反社會行為案件屢見不鮮，不少被視作報復社會，隨機找人暴力攻擊，也有些是偷呃拐騙，故意違反社會規範，宣洩生活中的不滿。

從另一角度看，公眾對專業人士也有頗多錯誤理解，以為律師打官司是寫包單會贏，沒法子接受輸了官司又賠樓，同樣道理，醫鬧的主角也經常是對醫生無理取鬧，以為華佗再世，死人都可以救活，又或者天真地以為醫生懸壺濟世，不收錢會做手術。當然，亦不排除有專業人士服務水平、操守或收費引起當事人不滿，這些往往需要一個完善的專業監管制度，今次事件可以反映部分社會人士對法律專業還是有極大程度誤解，造成人命悲劇。信子彈不信法治，此風不可長，在堵截非法軍火流入民間的同時，也要糾正大眾對法治的觀念。