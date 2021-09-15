功夫茶：檢疫一位難求　港府做乜衰乜

政府做嘢成日畀人鬧，連派消費券都因思慮不周，被指「好心做壞事」！一節見則百節知，呢嗱！早前變種疫情嚴重，唔畀外傭來港，搞到家有老少、又要外出工作嘅僱主好不苦惱，紛紛要求政府盡早安排佢哋來港，否則家居生活真係踢晒腳！

之不過，本屆政府常予人周身郁，扮忙碌嘅印象，冇錯，佢哋係有做嘢，只係無論做乜事，唔係聲大大，冇貨賣，就係中間界，騎呢怪！總之，從不見會將件事做得穩妥！咁又係，連記招嘅布景板都寫錯字！仲要錯到離晒罩，阿哥，布景板竟將「中華人民共和國」寫成「中國人民共和國」！一讀都感蹺口啦！喂，一字之差，喺古代分分鐘釀成文字獄，可以死得好慘㗎！依家又話推廣愛國教育，竟連國名都搞錯！

嗱嗱嗱！見微知著，依家香港疫情稍緩，政府又批外傭來港工作；政府發言人話，基於環球疫情嚴峻，政府必須堅守「外防輸入」政策，喺風險可控情況下，逐步有序地恢復外傭來港。政府早前已提供一間酒店為指定檢疫設施，共409個房間供外傭檢疫用；竹篙灣檢疫中心第一期及第二期將另外提供800個單位，予由孟加拉、印度、印尼、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、泰國等已完成疫苗接種嘅抵港外傭入住。

阿哥，呢800個竹篙灣檢疫單位，每單位每晚收費480個大洋，包3餐膳食及所有費用；而之前提供400多個房間嘅檢疫酒店，收費最平都要800個大洋一晚，相比起來平咗一大截，係人都知一定爭崩頭！果不其然，有關檢疫名額尋日大早9點起接受登記，可預約最多30天，即至下月19日，每日50個名額。有僱傭代理就表示系統開放後5分鐘，1,500個名額咋一聲已爆滿；有未能預約嘅網民形容難搶過MIRROR演唱會飛吖！

嗱！預約人士登入系統後，需輸入檢疫外傭嘅身份證明文件類型及號碼，爆滿速度恍如鹹魚臘肉，見火就熟！反映檢疫單位供不應求！照咁睇，依家即使檢疫中心及指定檢疫酒店冚唪唥爆滿，預料仍需好幾個月先可以消化大約3,000名準備來港嘅外傭；若然外傭增至7,000人，睇怕要至少一年先可以將有關外傭全數檢疫完畢！

各位街坊，成功登記並不等於已成功預訂房間，仲要等勞工處按遞交申請嘅先後處理。待交齊有關證件，申請人完成繳付10,080元費用，並獲勞工處發訂房確認通知書後，先叫做完成預約程序。阿哥，手續繁複過結婚生仔！講來講去，都係庸官事前安排欠周詳，乜都搞到唔湯唔水，半天吊，請個工人痛苦過唐三藏取西經，庸官仲話「安排有序」，唔講都冇咁㷫，一講頭頂出煙吖！